Stefano De Martino ha denunciato la diffusione dei video privati rubati dall'abitazione della sua fidanzata. Gli avvocati del conduttore avvertono che anche chi conserva questi filmati commette un reato. Mentre il Garante della privacy italiano ha limitato immediatamente l'ulteriore diffusione delle immagini.

Di recente i video privati di Stefano De Martino, rubati dal sistema di videosorveglianza della casa della sua compagna, sono stati diffusi online.

Come scrive l'ANSA, la reazione del conduttore televisivo è stata immediata, con una denuncia per l'intrusione illegale e il Garante per la privacy ha ordinato di fermare la divulgazione dei video.

Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani hanno presentato una denuncia penale alla Polizia di Stato di Porto Cervo e alla Procura di Roma. L'esposto mira a identificare e perseguire chi ha estratto i video dal sistema di sorveglianza.

Il danno subito sarà destinato a iniziative benefiche per i bambini e contro il cyberbullismo.

A rischio anche chi ha condiviso i video in chat private

La diffusione dei video rappresenta una grave violazione della privacy, amplificata dalla loro pubblicazione su internet. Come si legge sull'ANSA, l'esposto chiede di punire chi ha condiviso le immagini su siti, chat e gruppi privati, spesso accompagnate da commenti offensivi.

Gli avvocati hanno fornito agli investigatori gli screenshot per identificare i responsabili delle ingiurie e di chi conserva o condivide le immagini.

I legali esortano anche a cancellare i contenuti privati pubblicati senza consenso, avvertendo che gli utenti potrebbero incorrere in gravi reati. La denuncia mira a fermare la diffusione del video, ipotizzando il reato di «diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti».

È illegale diffondere ulteriormente i video

De Martino ha anche presentato un reclamo al Garante della privacy per la divulgazione dei filmati, che riguardano la sua sfera personale e intima. Il Garante ha ordinato la limitazione immediata del trattamento dei filmati e ha avvertito del carattere illecito di ulteriori diffusioni.

L'Autorità per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria sul caso, riservandosi di adottare provvedimenti sanzionatori e correttivi contro i responsabili delle violazioni accertate.

