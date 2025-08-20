  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Ecco dove verrà ospitata l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest

SDA

20.8.2025 - 09:47

Sarà Vienna la città che ospiterà l'Eurovision Song Contest (ESC) 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina dal direttore generale dell'ORF, Roland Weissmann, durante il programma Ö3-Wecker.

Wiener Stadthalle.
Wiener Stadthalle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:47

20.08.2025, 10:01

Il palcoscenico dell'evento sarà la storica Wiener Stadthalle, che aveva già accolto la manifestazione nel 2015.

Il calendario prevede due semifinali, in programma martedì 12 e giovedì 14 maggio, mentre la finalissima si svolgerà sabato 16 maggio. L'Austria aveva già ospitato l'ESC anche nel 1967.

Lo scorso maggio JJ, rappresentante dell'Austria, ha trionfato alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest svoltasi a Basilea in seguito alla vittoria dell'artista svizzero Nemo l'anno precedente.

A Basilea. La finale dell'Eurovision tra battute efficaci, prestazioni mozzafiato e l'amara conclusione per Zöe Më

A BasileaLa finale dell'Eurovision tra battute efficaci, prestazioni mozzafiato e l'amara conclusione per Zöe Më

I più letti

La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera
Verso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...

Altre notizie

Spettacolo. Elon Musk: la battaglia legale con Ashley St Clair si fa personale

SpettacoloElon Musk: la battaglia legale con Ashley St Clair si fa personale

Spettacolo. Caterina Guzzanti porta in scena la fragilità della coppia con «Secondo lei»

SpettacoloCaterina Guzzanti porta in scena la fragilità della coppia con «Secondo lei»

Cinema. Lo Zurich Film Festival omaggia l'attore brasiliano Wagner Moura

CinemaLo Zurich Film Festival omaggia l'attore brasiliano Wagner Moura