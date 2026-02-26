Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

La cantante albanese Soni Malaj (44) è stata condannata. Facebook

La cantante pop albanese Soni «Sonila» Malaj ha avuto qualche problema con la legge in Svizzera. In seguito alla sua partecipazione a un evento in un club nella primavera del 2024, il Tribunale amministrativo federale ha confermato un divieto di ingresso di due anni nei suoi confronti.

Carlotta Henggeler, Petar Marjanović Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Soni «Sonila» Malaj è stata condannata in Svizzera con un decreto penale sommario per ingresso illegale e attività lucrativa non autorizzata.

Inoltre la Segreteria di Stato per la migrazione le ha imposto un divieto d'ingresso di due anni.

Il Tribunale amministrativo federale ha confermato il divieto, ma ha cancellato la segnalazione nel sistema Schengen.

Il caso risale a una visita dell'aprile 2024, quando è stata controllata e arrestata nell'area VIP e nel backstage di un club svizzero. Mostra di più

Sonila Malaj, alias Soni Malaj (44 anni), è una nota cantante pop albanese. Ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 e si è esibita più volte in importanti festival musicali come il Festivali i Këngës e il Kënga Magjike. Da anni è una pop star affermata in Albania.

Malaj ha anche attirato l'attenzione internazionale. Nel 2007 i media hanno riferito che la canzone serba vincitrice dell'Eurovision «Molitva» era simile a una sua canzone. L'accusa di possibile plagio ha fatto notizia oltre i confini del Paese.

Ma la cantante non è attualmente sotto i riflettori per la sua musica, ma per una controversia con la Svizzera. Un tribunale si è occupato del suo ingresso nel Paese e della visita a un club nella primavera del 2024.

Nessun permesso di lavoro e ingresso illegale intenzionale

Il caso risale alla metà dell'aprile del 2024. Malaj si è recata in Svizzera ed è stata controllata e arrestata un giorno dopo nell'area VIP e nel backstage del Boleros Club di Buchs (ZH).

Il controllo è stato effettuato nell'ambito di un'operazione su larga scala della polizia cantonale di Zurigo in occasione di un Bayram Party in cui si sarebbero dovuti esibire diversi artisti albanesi. Secondo la polizia alcuni di loro non avevano i necessari permessi di lavoro.

La procura non ha esitato a lungo e il giorno successivo ha emesso un decreto penale. In questo Malaj è stata giudicata colpevole di ingresso illegale intenzionale e di attività lucrativa intenzionale senza permesso.

Le è stata imposta una multa condizionale di 70 aliquote giornaliere di 30 franchi ciascuna e una multa di 400 franchi. In seguito Malaj ha ritirato il suo ricorso, rendendo l'ordinanza di sanzione giuridicamente vincolante.

Contemporaneamente la Segreteria di Stato per la migrazione ha emesso un divieto d'ingresso di due anni per la Svizzera e il Liechtenstein. E le autorità hanno inizialmente inserito la cantante nel sistema d'informazione Schengen per il rifiuto d'ingresso.

Di conseguenza, la cantante non avrebbe più potuto entrare in quasi tutti i Paesi europei dall'Albania.

Non era necessario un divieto d'ingresso per tutta l'Europa

Malaj si è difesa da questa situazione. Ha sostenuto che il viaggio era di natura privata, che non aveva programmato di esibirsi e che il suo nome era solo su un volantino a scopo promozionale. Ha inoltre sottolineato che il figlio minorenne viveva con il padre in Italia.

Il ricorso è stato parzialmente accolto e le autorità per la migrazione hanno cancellato la segnalazione nel sistema Schengen. Ma il Tribunale amministrativo federale ha confermato sul divieto di ingresso, sostenendo che è proporzionato.

Il TAF ha basato la sua decisione sul fatto che le spiegazioni della cantante erano generalmente evasive. Inoltre i biglietti aerei erano stati pagati dal manager e un volantino riportava il suo nome, il che deponeva contro un viaggio puramente privato.

Grazie al parziale successo del procedimento, Malaj dovrà pagare solo una parte delle spese legali. Riceverà inoltre un risarcimento di 900 franchi svizzeri per l'assistenza legale.