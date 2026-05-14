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Franchise Vin Diesel porta «Fast & Furious» in TV: quattro nuovi progetti in sviluppo

Covermedia

14.5.2026 - 09:30

Vin Diesel
Vin Diesel

L'attore Vin Diesel annuncia l'espansione televisiva del franchise «Fast & Furious» durante l'evento NBCUniversal di New York.

Covermedia

14.05.2026, 09:30

14.05.2026, 09:40

Una serie TV ambientata nell'universo di «Fast & Furious» è ufficialmente in sviluppo.

L'annuncio è arrivato da Vin Diesel durante la presentazione upfront di NBCUniversal a New York, dove l'attore è salito sul palco insieme al conduttore televisivo Jimmy Fallon. I progetti sono attualmente sviluppati da Peacock.

«Negli ultimi dieci anni abbiamo capito che i fan volevano di più», ha spiegato Diesel, secondo quanto riportato da «Variety».

«Volevano approfondire i personaggi iconici della saga e le loro storie. E da anni c'era il desiderio di espandere Fast & Furious anche in televisione. Ho dovuto aspettare il momento giusto».

In previsione quattro serie

L'attore ha poi attribuito a Donna Langley, presidente di NBCUniversal Entertainment, il merito di aver sostenuto la sua visione per il progetto.

«Il momento giusto è arrivato quando Donna Langley ha iniziato a supervisionare tutto, perché sapevo che l'integrità dei personaggi, l'appeal internazionale e ciò che ci fa sentire una famiglia sarebbero rimasti intatti anche in televisione», ha aggiunto il 58enne.

«La notizia che posso dare oggi è che Peacock svilupperà quattro serie ambientate nell'universo di Fast & Furious».

Vin Diesel in veste di produttore, ma anche attore?

I dettagli sulla trama restano riservati e, secondo le indiscrezioni, soltanto uno dei progetti sarebbe già in fase avanzata.

Diesel sarà produttore esecutivo della nuova serie TV, ma non è ancora chiaro se tornerà nei panni di Dominic «Dom» Toretto.

La saga cinematografica di «Fast & Furious», incentrata sul mondo delle corse clandestine, rappresenta uno dei franchise di maggior successo di Universal Pictures.

Il franchise è l'ottavo più redditizio nella storia del cinema. L'undicesimo e ultimo capitolo, «Fast Forever», è previsto nelle sale nel 2028.

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