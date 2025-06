Vin Diesel

Un giudice ha archiviato quattro accuse per decorrenza dei termini, ma le imputazioni più gravi – tra cui violenza sessuale e licenziamento illegittimo – restano pendenti.

Vin Diesel resta coinvolto in una causa legale per presunta violenza sessuale.

Un giudice californiano ha archiviato una parte delle accuse presentate contro di lui da Asta Jonasson, ex assistente dell'attore, ma ha confermato la validità delle contestazioni più gravi.

Secondo la denuncia, presentata nel 2023, l'attore avrebbe aggredito Jonasson nel 2010, bloccandola contro una parete di una suite d'albergo ed esibendosi in un atto sessuale non consensuale.

L'episodio sarebbe normalmente prescritto, ma la Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act, entrata in vigore in California nel 2023, consente temporaneamente di riaprire alcuni casi di abusi risalenti fino al 2009.

Tuttavia, il giudice ha stabilito che la norma non si applica ai reclami amministrativi, motivo per cui quattro capi d'accusa – relativi a discriminazione sul lavoro – sono stati dichiarati prescritti e quindi respinti.

Restano invece valide le accuse di violenza sessuale, ritorsione, licenziamento illegittimo, supervisione negligente e inflizione intenzionale di danno emotivo. Il procedimento prosegue su questi fronti.

Il legale di Diesel ha respinto fin da subito le accuse, dichiarando: «Esistono prove evidenti che smentiscono completamente queste affermazioni assurde».