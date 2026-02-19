Fiorello

Dalla radio, in «La Pennicanza» su Rai Radio 2, lo showman gioca coi pronostici a una settimana dal via della kermesse.

Fiorello accende Sanremo con ironia. Altro che suspense fino all'ultima busta. Durante una puntata di «La Pennicanza», il programma quotidiano su Rai Radio 2 destinato a trasformarsi in «La Sanremanza» nei giorni del Festival, lo showman ha lanciato il suo personalissimo verdetto: «Vinceranno Fedez e Masini, lo so già».

Una frase pronunciata con tono da veggente consumato, subito stemperata dal ritmo serrato di gag, imitazioni e finti retroscena che da sempre accompagnano il suo racconto parallelo della gara.

Il riferimento a Fedez e Marco Masini mescola generazioni e stili diversi, ed è proprio questa combinazione a rendere la battuta ancora più efficace. L'idea di una vittoria «in coppia» suona volutamente paradossale, quasi una presa in giro del totovincitore che ogni anno infiamma pubblico e social prima ancora che si accendano le luci dell'Ariston.

Non si tratta di un pronostico ufficiale né di indiscrezioni dal backstage, ma di un gioco dichiarato, costruito per accendere la curiosità e alimentare il clima pre-festivaliero.

Intanto la trasmissione prosegue con rubriche e incursioni dedicate alla storia della kermesse, mentre l'attesa per l'apertura del sipario cresce di giorno in giorno: il palco dell'Ariston dirà l'ultima parola, ma la partita dell'ironia è già cominciata.