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Al via la sesta stagione Vincenzo Ferrera su «Mare Fuori»: «Beppe continuerà a essere l'antieroe»

Covermedia

30.4.2026 - 07:00

Vincenzo Ferrera
Vincenzo Ferrera

L'attore racconta l'educatore dell'IPM tra crisi personale, legame con Pino e nuove responsabilità nella serie Rai.

Covermedia

30.04.2026, 07:00

30.04.2026, 20:26

Vincenzo Ferrera rilancia Beppe come guida fragile di «Mare Fuori 6». L'educatore dell'IPM torna nella sesta stagione con un profilo più esposto, lontano dall'autorità rassicurante e sempre più vicino alle ferite dei ragazzi.

Nell'intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», l'attore descrive il personaggio con una frase netta: «Beppe continuerà a essere l'antieroe, quello che ha il coraggio di provare a salvare questi ragazzi».

La definizione tiene insieme forza e limite. In «Mare Fuori 6», il suo percorso si muove tra responsabilità professionale, coinvolgimento affettivo e una crisi personale che incrina l'equilibrio costruito nelle stagioni precedenti.

Non è un eroe senza esitazioni, ma un adulto che prova a restare accanto ai detenuti anche quando la realtà gli impone di riconoscere i propri confini.

Ecco il nodo più evidente

Il nodo più evidente resta il rapporto con Pino. A «Tvserial.it», Ferrera chiarisce che il ragazzo è «come se fosse proprio il figlio di Beppe, quello che non ha mai avuto», confermando una linea emotiva centrale nella nuova stagione.

Lo stesso interprete sottolinea anche il limite del suo personaggio: Beppe si convince di poter salvare più ragazzi possibile, ma capisce che questo è «assolutamente impossibile».

La sesta stagione di «Mare Fuori» ha preso il via su Rai2 dal 29 aprile 2026, ed è disponibile su RaiPlay, con dodici episodi diretti da Beniamino Catena e Francesca Amitrano.

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