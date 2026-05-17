Vincenzo Salemme: «Lo spettacolo della mia vita» ripercorre 50 anni di palcoscenico

Vincenzo Salemme

La tournée estiva partirà il 19 luglio dalla Versiliana e si chiuderà alla Reggia di Caserta.

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Vincenzo Salemme ripercorrerà cinquant'anni di carriera in un nuovo show autobiografico.

Scritto, diretto e interpretato dall'attore napoletano, «Lo spettacolo della mia vita» debutterà il 19 luglio al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta nell'ambito della 47ª edizione del Festival La Versiliana.

Il progetto accompagnerà il pubblico attraverso mezzo secolo di teatro, comicità e momenti chiave della sua carriera, costruendo un racconto personale tra ricordi, aneddoti e riferimenti ai lavori più celebri.

La tournée toccherà poi Taranto il 25 luglio, Giovinazzo il 26 luglio, Matera il 30 luglio, Santa Maria di Castellabate il 2 agosto, Padula il 3 agosto, Sabaudia il 5 agosto, Giulianova il 29 agosto, Porto Recanati il 4 settembre, Verona il 12 settembre e Roma il 15 settembre.

L'annuncio del tour è stato diffuso da ANSA, mentre le piattaforme ufficiali di vendita descrivono lo spettacolo come una celebrazione dei suoi «50 anni di teatro».

Formatosi artisticamente accanto a Eduardo De Filippo dopo gli inizi con la compagnia di Tato Russo, il regista e interprete campano è diventato uno dei volti più riconoscibili della commedia italiana grazie a opere come «Premiata Pasticceria Bellavista»,

«E fuori nevica!» e «Sogni e bisogni». Negli ultimi mesi ha inoltre portato in scena «Ogni promessa è debito», trasmesso anche su Rai 1 dopo il successo teatrale della stagione 2025-2026.

Il calendario annunciato si chiuderà il 17 settembre 2026 alla Reggia di Caserta.