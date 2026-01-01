  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Vincenzo Salemme riporta il teatro in prima serata su Rai1

Covermedia

1.1.2026 - 13:00

Vincenzo Salemme
Vincenzo Salemme

Con «Ogni promessa è debito» la commedia conquista la tv tra ironia e coscienza.

Covermedia

01.01.2026, 13:00

01.01.2026, 13:02

Vincenzo Salemme torna protagonista della prima serata televisiva.

Lunedì 5 gennaio 2026, alle 21.30, Rai1 manderà in onda «Ogni promessa è debito», commedia scritta, diretta e interpretata dall'autore napoletano, registrata all'Auditorium Rai di Napoli e pensata per avvicinare il grande pubblico al teatro.

Lo spettacolo segna un nuovo appuntamento tra la Rai e la commedia d'autore, un territorio che Salemme frequenta da anni con successo. Al centro della storia c'è Benedetto Croce, vedovo e padre di due figli, che durante una disavventura in mare, in stato di sonnambulismo, fa una promessa a Sant'Anna: donare una somma importante in cambio della salvezza. Una volta tornato a casa sano e salvo, però, quella promessa diventa fonte di dubbi, pressioni familiari ed equivoci a catena.

Da qui prende forma una commedia dal ritmo serrato, che alterna risate e momenti di riflessione. Il tema è semplice e universale: quanto pesa la parola data? E cosa succede quando fede, coscienza e interesse personale entrano in conflitto? Domande che Salemme affronta con leggerezza e intelligenza, senza mai rinunciare al contatto diretto con chi guarda.

Non a caso, l'autore ha più volte ribadito il valore del teatro come esperienza condivisa: «Il teatro esiste solo se c'è qualcuno che ascolta: è un patto diretto tra chi sta sul palco e chi è seduto in platea». Una visione che trova spazio anche nella trasposizione televisiva, pensata per mantenere intatta l'energia del palcoscenico.

I più letti

Inferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». 100 feriti, molti quelli gravi. Il video delle macerie.
Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Richard Gere si trasferisce dalla frenesia di New York alla calma spagnola: «Più felice che mai»
Incendio in un garage Domat/Ems, nessun ferito, solo danni materiali

Altre notizie

Cinema. Harry Melling: «Non voglio essere incatenato a Harry Potter»

CinemaHarry Melling: «Non voglio essere incatenato a Harry Potter»

Vita da star. Per Gwyneth Paltrow «restare sotto il radar è diventata una priorità»

Vita da starPer Gwyneth Paltrow «restare sotto il radar è diventata una priorità»

Al cinema. La nuova avventura dei Frontaliers è da oggi nelle sale ticinesi

Al cinemaLa nuova avventura dei Frontaliers è da oggi nelle sale ticinesi