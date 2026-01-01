Vincenzo Salemme

Con «Ogni promessa è debito» la commedia conquista la tv tra ironia e coscienza.

Covermedia Covermedia

Vincenzo Salemme torna protagonista della prima serata televisiva.

Lunedì 5 gennaio 2026, alle 21.30, Rai1 manderà in onda «Ogni promessa è debito», commedia scritta, diretta e interpretata dall'autore napoletano, registrata all'Auditorium Rai di Napoli e pensata per avvicinare il grande pubblico al teatro.

Lo spettacolo segna un nuovo appuntamento tra la Rai e la commedia d'autore, un territorio che Salemme frequenta da anni con successo. Al centro della storia c'è Benedetto Croce, vedovo e padre di due figli, che durante una disavventura in mare, in stato di sonnambulismo, fa una promessa a Sant'Anna: donare una somma importante in cambio della salvezza. Una volta tornato a casa sano e salvo, però, quella promessa diventa fonte di dubbi, pressioni familiari ed equivoci a catena.

Da qui prende forma una commedia dal ritmo serrato, che alterna risate e momenti di riflessione. Il tema è semplice e universale: quanto pesa la parola data? E cosa succede quando fede, coscienza e interesse personale entrano in conflitto? Domande che Salemme affronta con leggerezza e intelligenza, senza mai rinunciare al contatto diretto con chi guarda.

Non a caso, l'autore ha più volte ribadito il valore del teatro come esperienza condivisa: «Il teatro esiste solo se c'è qualcuno che ascolta: è un patto diretto tra chi sta sul palco e chi è seduto in platea». Una visione che trova spazio anche nella trasposizione televisiva, pensata per mantenere intatta l'energia del palcoscenico.