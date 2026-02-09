Francesca Chillemi

Francesca Chillemi torna, Can Yaman esce di scena.

Covermedia

È l’assenza dell’attore turco il dato più rilevante della terza stagione di «Viola come il mare», attualmente in produzione per Canale 5. La fiction riparte con un assetto profondamente diverso rispetto alle prime due edizioni, segnando un passaggio chiave nella sua evoluzione narrativa.

Il ritorno sul set coincide con una fase di rinnovamento strutturale della serie. Le riprese sono iniziate tra Roma, Palermo e Reggio Calabria, come confermato da Mediaset e «TGcom24», con una scrittura pensata per ridefinire equilibri e relazioni dopo il finale precedente.

Al centro resta la giornalista Viola Vitale, chiamata a muoversi in un contesto più autonomo e maturo.

L’uscita di scena dell’interprete di Francesco Demir è stata confermata da più testate specializzate. Secondo ricostruzioni concordanti della stampa di settore, la scelta sarebbe legata a impegni professionali internazionali già programmati, tra cui produzioni come «El Turco» e «Sandokan», incompatibili con la partecipazione alla nuova stagione della fiction Mediaset.

Il rapporto professionale costruito nelle prime due stagioni tra i protagonisti aveva rappresentato uno degli elementi più riconoscibili del racconto, contribuendo in modo decisivo al successo iniziale della serie. Il nuovo corso punta ora su dinamiche differenti, anche grazie all’ingresso di Rodrigo Guirao Díaz, chiamato a introdurre un diverso equilibrio relazionale.

In un’intervista a «Hot Corn», la protagonista ha spiegato che «Viola è un personaggio che vive le emozioni in modo amplificato, e questo la costringe a mettersi continuamente in discussione», sottolineando l’evoluzione emotiva prevista nel nuovo capitolo.