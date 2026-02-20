Viola Davis Covermedia

L'attrice premio Oscar, Emmy e due volte Tony firma il suo primo romanzo per adulti insieme a James Patterson. Il libro esce il 9 marzo e affronta uno dei temi più divisivi dell'America contemporanea.

Viola Davis apre un nuovo capitolo della sua carriera e lo fa con un legal thriller destinato a far discutere.

L'attrice premio Oscar, Emmy e due volte Tony debutta nella narrativa per adulti con «Judge Stone», scritto a quattro mani con James Patterson, tra gli autori più venduti al mondo. L'uscita è fissata per il 9 marzo.

Al centro del romanzo c'è Mary Stone, giudice rispettata nella piccola Union Springs, in Alabama. Quando un medico viene incriminato in base a severe leggi anti-aborto per aver praticato un intervento su una tredicenne, la magistrata si trova davanti a un caso che travalica il diritto e investe la coscienza. La tensione non è solo giudiziaria: è morale, politica, sociale. È l'America profonda che si specchia in un'aula di tribunale.

Non è la prima volta che Davis sceglie la scrittura come spazio di verità. Nel 2022 pubblica il memoir «Finding Me», racconto potente della sua ascesa da un'infanzia segnata da difficoltà economiche e traumi a una delle carriere più autorevoli della sua generazione. Durante il tour promozionale sottolinea il valore universale delle storie personali: «C'è un messaggio non detto secondo cui le uniche storie che valgono la pena di essere raccontate sono quelle che finiscono nei libri di storia. Non è vero. Ogni storia conta. La storia di mio padre conta. Tutti noi meritiamo di raccontare la nostra storia e di essere ascoltati. Tutti abbiamo bisogno di essere visti e onorati, così come abbiamo bisogno di respirare».

Vincitrice dell'EGOT, Davis continua intanto a consolidare la sua presenza sullo schermo. Lo scorso anno guida il thriller «G20» nel ruolo della presidente degli Stati Uniti, confermando la sua predilezione per personaggi femminili forti e complessi. All'orizzonte c'è anche l'adattamento del libro «Figli di sangue e ossa» (Children of blood and bone), previsto per gennaio 2027.