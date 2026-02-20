  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Judge Stone» Viola Davis debutta nella narrativa con un legal thriller

Covermedia

20.2.2026 - 13:00

Viola Davis
Viola Davis
Covermedia

L'attrice premio Oscar, Emmy e due volte Tony firma il suo primo romanzo per adulti insieme a James Patterson. Il libro esce il 9 marzo e affronta uno dei temi più divisivi dell'America contemporanea.

Covermedia

20.02.2026, 13:00

20.02.2026, 13:02

Viola Davis apre un nuovo capitolo della sua carriera e lo fa con un legal thriller destinato a far discutere.

L'attrice premio Oscar, Emmy e due volte Tony debutta nella narrativa per adulti con «Judge Stone», scritto a quattro mani con James Patterson, tra gli autori più venduti al mondo. L'uscita è fissata per il 9 marzo.

Al centro del romanzo c'è Mary Stone, giudice rispettata nella piccola Union Springs, in Alabama. Quando un medico viene incriminato in base a severe leggi anti-aborto per aver praticato un intervento su una tredicenne, la magistrata si trova davanti a un caso che travalica il diritto e investe la coscienza. La tensione non è solo giudiziaria: è morale, politica, sociale. È l'America profonda che si specchia in un'aula di tribunale.

Non è la prima volta che Davis sceglie la scrittura come spazio di verità. Nel 2022 pubblica il memoir «Finding Me», racconto potente della sua ascesa da un'infanzia segnata da difficoltà economiche e traumi a una delle carriere più autorevoli della sua generazione. Durante il tour promozionale sottolinea il valore universale delle storie personali: «C'è un messaggio non detto secondo cui le uniche storie che valgono la pena di essere raccontate sono quelle che finiscono nei libri di storia. Non è vero. Ogni storia conta. La storia di mio padre conta. Tutti noi meritiamo di raccontare la nostra storia e di essere ascoltati. Tutti abbiamo bisogno di essere visti e onorati, così come abbiamo bisogno di respirare».

Vincitrice dell'EGOT, Davis continua intanto a consolidare la sua presenza sullo schermo. Lo scorso anno guida il thriller «G20» nel ruolo della presidente degli Stati Uniti, confermando la sua predilezione per personaggi femminili forti e complessi. All'orizzonte c'è anche l'adattamento del libro «Figli di sangue e ossa» (Children of blood and bone), previsto per gennaio 2027.

I più letti

Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins
Ecco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto
Quando Paul Accola mostrò il dito medio alla giuria dopo la combinata olimpica
La neve paralizza l'aeroporto di Vienna: nessun decollo o arrivo possibile
L'uomo finito sotto una valanga con il figlio e poi deceduto era un barone tedesco

Altre notizie

Le indagini proseguono. Ecco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto

Le indagini proseguonoEcco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto

Ritorno a scuola. Zoe Massenti ricorda la sua prof di matematica: «Severissima, ma speciale»

Ritorno a scuolaZoe Massenti ricorda la sua prof di matematica: «Severissima, ma speciale»

Ecco cosa è successo. Luca Argentero chiarisce: «A Sanremo non vado»

Ecco cosa è successoLuca Argentero chiarisce: «A Sanremo non vado»