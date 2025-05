Viola Davis

L'attrice premio Oscar racconta perché preferisce i ruoli di fantasia a quelli biografici.

Dopo aver vinto l'Oscar per «Ma Rainey's Black Bottom» (2020) e interpretato Michelle Obama nella miniserie «The First Lady» (2022), Viola Davis può dire di essersi confrontata con due ruoli di grande peso storico. Ma, come ha ammesso in un'intervista a The Times, recitare personaggi reali può essere limitante.

«La sfida con i personaggi reali è la precisione – e lo scrutinio. «Non teneva la bocca così, gli occhi non erano così». Quando invece usi l'immaginazione, puoi fare cose come in «Air Force One», dove si saltava dall'aereo in fiamme con il paracadute».

Viola ha recentemente interpretato un personaggio immaginario che incarna questa libertà: la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton nel film d'azione «G20», prodotto da Prime Video. In questo ruolo guida una reazione armata contro un gruppo di terroristi che assalta un vertice politico in Sudafrica.

«Un impegno diverso»

Pur avendo lavorato con successo su figure realmente esistite, l'attrice 59enne ha raccontato che alcuni biopic a cui avrebbe voluto partecipare – su Harriet Tubman e Barbara Jordan – non si sono concretizzati per motivi legati alle sceneggiature, non per un rifiuto suo o per timori legati alle critiche.

«Non è che non sia attratta dalle storie vere. È solo che richiedono un impegno e un'aspettativa diversi rispetto a quando interpreti, che so, «Thor» o «Iron Man».

Attualmente, la Davis è impegnata nelle riprese di «Children of Blood and Bone», l'adattamento del romanzo fantasy young adult, dove recita accanto a Idris Elba e Cynthia Erivo. Un progetto che promette azione, potere e ancora una volta, libertà creativa.