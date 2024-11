Viola Davis

La pluripremiata attrice verrà insignita del prestigioso titolo in occasione della cerimonia, in programma il 5 gennaio a Los Angeles.

Covermedia

Viola Davis verrà insignita del prestigioso Cecil B. DeMille Award, durante la cerimonia dei Golden Globes 2025.

L'attrice Premio Oscar riceverà il Golden Globe onorario, che porta il nome del leggendario regista e produttore DeMille, per il suo eccezionale contribuito al mondo dell'intrattenimento.

«Viola Davis è una celebrità il cui profondo talento ha continuamente cambiato il modo in cui vediamo e comprendiamo il cinema», ha affermato in una nota Helen Hoehne, presidente dei Golden Globes.

«Conferirle il Cecil B. DeMille Award 2025 non è solo un onore, ma anche un riflesso della nostra ammirazione per la sua instancabile dedizione al suo lavoro e per il suo impatto monumentale sul settore. Il coraggio di Viola nel ritrarre personaggi complessi e potenti ha infranto barriere e aperto nuove strade, rendendola un emblema di eccellenza e una destinataria ideale di questo prestigioso premio».

Il Cecil B. DeMille Award viene assegnato dal 1952. Davis sarà la sesta persona nera a ricevere il premio dopo Sidney Poitier, Morgan Freeman, Denzel Washington, Oprah Winfrey e Eddie Murphy.

La star può vantarsi dello status di EGOT, avendo vinto un Emmy per la serie cult «Le regole del delitto perfetto», un Grammy per il suo audiobook «Finding Me», un Oscar per «Barriere» e due Tony Awards per «King Hedley II» e per la trasposizione teatrale di «Barriere».

I Golden Globes 2025 si terranno il 5 gennaio al Beverly Hilton di Los Angeles.

Covermedia