Viola Valentino esprime il suo disappunto per i paragoni con Elodie, sottolineando che non è necessario spogliarsi per avere successo. La cantante ha condiviso le sue opinioni in un'intervista a «Settimanale Nuovo».

Hai fretta? blue News riassume per te Viola Valentino ha criticato Elodie, dichiarando che non serve spogliarsi per fare musica e prendendo le distanze da chi la paragona alla giovane artista.

L'icona degli anni ’80 ha ribadito che il suo stile sensuale era più sobrio e sempre legato a un messaggio artistico, a differenza di quello che definisce «esibizionismo social».

Valentino ha sottolineato che la sua hit «Comprami» parlava d'amore e non era mai stata pensata per risultare volgare o provocatoria. Mostra di più

Viola Valentino, celebre icona musicale degli anni '80, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Elodie, ex allieva di «Amici», in un'intervista a «Settimanale Nuovo». La cantante ha dichiarato: «Non serve togliersi le mutande», riferendosi al modo in cui la collega si presenta al pubblico.

La 76enne, che ha sempre evitato di spogliarsi sul palco per una questione di stile, ha sottolineato che non si riconosce nei paragoni che la vedono come un modello per Elodie.

Molti hanno paragonato le due per lo spirito ribelle e l'atteggiamento sensuale. Tuttavia, la nativa di Canzo ha chiarito che non apprezza questo confronto e non vede alcuna somiglianza tra loro.

Ha inoltre criticato l'atteggiamento di Elodie, definendolo eccessivo e privo di legame con la musica, soprattutto per la sua tendenza a mostrarsi senza veli sui social media.

Nell'intervista, Valentino ha ricordato che i suoi scatti osé erano molto più contenuti e che essere considerata la regina dell'eros musicale è un riconoscimento della sua personalità artistica e umana. Ha voluto precisare di non essere mai stata volgare e ha spiegato che il suo successo più grande, «Comprami», parla di amore e tenerezza, non di denaro.

