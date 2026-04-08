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Il festival di Nyon La direttrice artistica di Visions du Réel lascerà la sua funzione a luglio

SDA

8.4.2026 - 12:01

La direttrice artistica del festival del cinema Visions du Réel Emilie Bujès lascerà a fine luglio per dirigere il Geneva International Film Festival. (immagine d'archivio)
La direttrice artistica del festival del cinema Visions du Réel Emilie Bujès lascerà a fine luglio per dirigere il Geneva International Film Festival. (immagine d'archivio)
Keystone

La direttrice artistica del festival del cinema Visions du Réel di Nyon, Emilie Bujès lascerà la sua funzione a fine luglio. Diventerà direttrice artistica di un'altra manifestazione cinematografica romanda, il Geneva International Film Festival (GIFF).

Keystone-SDA

08.04.2026, 12:01

08.04.2026, 12:24

Lo indica una nota odierna degli organizzatori. Bujès, classe 1980, è dal 2018 co-direttrice e responsabile della programmazione e dell'industria di Visions du Réel, precisa il comunicato.

«Grazie alla sua vasta esperienza e alla sua rete internazionale, Emilie Bujès è riuscita a rafforzare, rinnovare e dare nuovo slancio a Visions du Réel, sia dal punto di vista del pubblico che di quello dell'industria», si legge nella nota. Viene elogiata in particolare la qualità della sua programmazione.

Dopo nove edizioni di «grande successo» al festival del cinema documentario, Buyès diventerà direttrice artistica del GIFF il 1° agosto, una «tappa logica», precisa la nota, sottolineando che le permetterà di consacrarsi alla finzione, alle serie TV e al digitale.

Non è ancora noto chi subentrerà a Bujès: il posto verrà messo in concorso prossimamente, indicano gli organizzatori. La 57esima edizione di Visions du Réel, l'ultima diretta dalla franco-svizzera, si terrà dal 17 al 26 aprile.

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