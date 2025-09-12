  1. Clienti privati
Ecco come mai Visita a sorpresa a Kiev per il principe Harry

SDA

12.9.2025 - 09:35

Il principe Harry (Immagine d'illustrazione)
Il principe Harry (Immagine d'illustrazione)
archivio IMAGO/Anadolu Agency

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina, Kiev, secondo quanto dichiarato da un portavoce della famiglia reale britannica. La notizia è riportata da Sky News.

Keystone-SDA

12.09.2025, 09:35

Il duca del Sussex, che ha prestato servizio per 10 anni nell'esercito britannico, ha visitato la città su invito del Governo ucraino, per contribuire al recupero del personale militare gravemente ferito nella guerra con la Russia.

Harry si era già recato in Ucraina ad aprile, dove aveva visitato le vittime di guerra nell'ambito del suo lavoro con i veterani feriti.

La visita avviene mentre Russia e Bielorussia hanno avviato venerdì un'importante esercitazione militare congiunta alle porte della Nato, appena due giorni dopo che la Polonia, con il supporto dei suoi alleati Nato, ha abbattuto droni russi nel suo spazio aereo.

