Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (a destra) viene ricevuto da Re Carlo durante la sua prima visita di Stato nel Regno Unito - sullo sfondo la First Lady Melania Trump (a sinistra) e Camilla. (3 giugno 2019)

Quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sull'Air Force One a Washington per volare a Londra si lascia alle spalle un Paese scosso.

La sparatoria mortale contro Charlie Kirk, attivista conservatore di destra e sostenitore di Donald Trump, rivela ancora una volta le profonde divisioni della società americana.

Durante la sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente degli Stati Uniti si occupa anche di questioni di politica estera, ma non solo.

Ecco i cinque punti principali:

L'affare Epstein

Nelle ultime settimane, Trump ha fatto di tutto per tenere il più lontano possibile da sé la vicenda del defunto molestatore Jeffrey Epstein, ma la questione gli si attacca addosso come una gomma da masticare.

Il multimilionario statunitense, ben collegato ai circoli più alti, gestiva un giro di abusi che ha vittimizzato decine di giovani donne e ragazze.

Epstein è morto in carcere a New York nel 2019. Secondo le fonti ufficiali, si è tolto la vita. Tuttavia, i teorici della cospirazione ne dubitano.

Anche Trump conosceva Epstein, ma nega con veemenza di avere avuto a che fare con la vicenda. Le pressioni sul presidente, anche all'interno del suo stesso schieramento, per rendere pubblici tutti i file sul caso sono forti. Il repubblicano accusa i democratici di aver fatto una campagna.

Il tycoon è ora attratto dalla Gran Bretagna, un luogo che riporta alla memoria Epstein.

Uno dei fratelli di re Carlo III, il principe Andrea, era spesso ospite di Epstein. Una delle vittime, Virginia Giuffre, lo accusò di aver abusato di lei più volte quando era minorenne.

Una causa legale si è conclusa con un accordo. Il secondogenito della regina Elisabetta II ha negato ogni illecito, ma è comunque caduto in disgrazia ed è stato sollevato da tutti gli incarichi reali.

Pochi giorni fa, il primo ministro britannico Keir Starmer ha richiamato il suo ambasciatore a Washington, Peter Mandelson, a causa della sua amicizia con Epstein. Starmer ha dichiarato di non essersi reso conto di quanto fosse stretto il loro rapporto.

«Se avessi saputo allora quello che so adesso, non l'avrei mai nominato», ha dichiarato il premier.

Guerra in Ucraina

L'intrusione di droni russi nel territorio della NATO ha gettato una grande ombra sui tentativi diplomatici di lavorare per porre fine alla guerra di aggressione contro l'Ucraina.

L'argomento verrà sicuramente affrontato nel corso del previsto incontro tra Trump e Starmer.

In merito al primo incidente con i droni in Polonia, Trump aveva detto che poteva trattarsi di un errore russo. Un'interpretazione con cui altri alleati, come la Polonia, si sono trovati in forte disaccordo.

Durante la campagna elettorale, il repubblicano aveva sottolineato di poter porre fine alla guerra, ma nella realtà non è ancora riuscito a farlo.

Il fatto che Trump voglia attivare ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia solo se tutti gli Stati della NATO imporranno tariffe elevate sulle importazioni cinesi e smetteranno di acquistare il petrolio russo ha provocato risentimento durante il fine settimana.

Guerra a Gaza

A differenza del Governo statunitense, quello britannico ha recentemente cambiato drasticamente la sua posizione su Gaza.

Londra critica ora molto più chiaramente l'Esecutivo israeliano per le sue azioni e chiede aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza. Nel caso in cui Israele non cambiasse rotta, il Governo britannico ha annunciato che riconoscerà uno Stato palestinese.

Starmer è sotto pressione da parte dell'ala sinistra del suo gruppo parlamentare e della base laburista. Entrambi sono insoddisfatti del corso attuale e vogliono una posizione più dura nei confronti di Israele.

Per il premier si tratta di un'impresa ardua, poiché non vuole alienarsi né il suo partito né il presidente degli Stati Uniti.

Le differenze nella politica di Israele tra Stati Uniti e Regno Unito erano già emerse chiaramente durante la visita di Trump in Scozia, quando Starmer era stato molto più critico.

A seconda della situazione attuale in Medio Oriente, ci saranno ancora una volta molte domande per entrambi i capi di governo.

Il Canada

Negli ultimi mesi, Trump ha ripetutamente chiesto che il Canada diventi parte degli Stati Uniti. Il governo statunitense ha costretto il Paese vicino a un conflitto commerciale - Ottawa e Washington stanno negoziando da mesi un accordo che li unisca economicamente e in termini di politica di sicurezza - finora senza risultati.

Il problema di Trump a Londra: Carlo III è anche il re del Canada.

Il Paese ha mantenuto la monarchia nonostante la sua indipendenza politica. Carlo è capo di Stato e ha tenuto un discorso dal trono in Parlamento a Ottawa solo pochi mesi fa.

Non è quindi difficile immaginare cosa pensi il re dei commenti di Trump su un «amato 51° Stato». Anche il governo canadese spera di ottenere un sostegno nella sua disputa con Washington.

Si è ipotizzato che il sovrano abbia fatto pressioni affinché la visita di Stato fosse ritardata fino a quando Trump non avesse finito di sognare le sue fantasie di annessione.

Nella disputa interna, Downing Street avrebbe prevalso: Trump sta arrivando.

Le proteste

«Stop Trump»: il nome degli organizzatori delle grandi proteste previste a Londra e Windsor dice già tutto sullo scopo delle manifestazioni. Oggi si vuole scendere in piazza a Windsor, molto vicino al castello.

Le manifestazioni si svolgeranno poi a Londra. Gli organizzatori sperano in un ulteriore sostegno come reazione alla manifestazione di massa della scena di destra a Londra sabato scorso.

È ora ancora più importante manifestare contro la visita di Stato di Trump, ha dichiarato un portavoce della «Stop Trump Coalition».

Migliaia di persone sono scese in strada durante la prima visita di Trump nel Regno Unito nel 2019. Tra le altre cose, è stato ricordato un pallone gigante che raffigurava il presidente degli Stati Uniti come un bambino.

In preparazione della seconda visita di Stato, le autorità britanniche e americane hanno coordinato un concetto di sicurezza serrato. Sono state chiuse diverse strade e sono in vigore divieti di sorvolo.