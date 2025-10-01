  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ma William non c'è Visita reale a Hogwarts: la principessa Kate e i figli sul set di Harry Potter

ai-scrape

1.10.2025 - 08:14

La principessa del Galles Kate Middleton insieme ai figli, Louis, George e Charlotte.
La principessa del Galles Kate Middleton insieme ai figli, Louis, George e Charlotte.
KEYSTONE

Kate Middleton ha portato i suoi figli a visitare il set della nuova serie di Harry Potter, dove hanno incontrato i giovani attori protagonisti. Nel frattempo, il principe William era in Scozia per visitare re Carlo.

Antonio Fontana

01.10.2025, 08:14

01.10.2025, 08:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kate Middleton ha accompagnato i suoi figli, George, Charlotte e Louis, sul set della nuova serie di Harry Potter.
  • Hanno potuto incontrare gli attori e anche il regista, Mark Mylod.
  • Il principe William non ha potuto partecipare alla visita, in quanto era in Scozia per incontrare re Carlo.
  • La serie debutterà nel 2027.
Mostra di più

Un'esperienza indimenticabile ha atteso i figli di Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, quando la duchessa li ha portati a visitare il set della nuova serie televisiva di Harry Potter.

Come riporta «Vanity Fair», la visita ha offerto ai bambini l'opportunità di incontrare i giovani attori che interpreteranno Harry, Ron e Hermione, e di conoscere il regista Mark Mylod. Secondo il «Daily Mail», l'atmosfera era davvero speciale, con una sola notte di riprese in programma in quel set, il che ha reso l'evento ancora più esclusivo.

Per il piccolo Louis, di 7 anni, il momento più emozionante è stato il giro sull'Hogwarts Express, un'esperienza che ha adorato e che per molti bambini rappresenterebbe un sogno che si avvera.

Una passione condivisa da tutta la famiglia

Mentre Kate e i bambini erano immersi nel mondo magico di Hogwarts, il principe William si trovava in Scozia per far visita a re Carlo.

La famiglia reale ha da tempo una passione per il mondo creato da J.K. Rowling. Già nel 2013, Kate e William avevano visitato i Warner Bros Studios, partecipando a un duello di bacchette e passeggiando tra le vetrine di Diagon Alley.

Anche la regina Camilla ha condiviso il suo amore per la saga, raccontando in un podcast che il re Carlo è particolarmente abile nell'imitare i personaggi durante le letture ai nipotini.

Il debutto della serie nel 2027

La nuova serie di Harry Potter, annunciata nel 2023, promette di offrire una visione più dettagliata e fedele di Hogwarts, con ogni stagione dedicata a un libro della saga. Il debutto è previsto per il 2027 e il cast include attori di spicco come John Lithgow nel ruolo di Albus Silente e Janet McTeer come Minerva McGranitt.

Per George, Charlotte e Louis, la magia è già iniziata, e la loro visita al set resterà un ricordo prezioso, come una personale lettera da Hogwarts.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Grande Fratello e segreti mai rivelati: Salvo Veneziano tra amici e tradimenti

Le ultime sui Royals

Royal Family. L'ombra del «sabotaggio» aleggia sul riavvicinamento di Harry a Carlo

Royal FamilyL'ombra del «sabotaggio» aleggia sul riavvicinamento di Harry a Carlo

Gelosia reale. Scintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump

Gelosia realeScintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump

Royal Family. Harry smentisce i rumors: «Archie non andrà a Eton». Ecco perchè

Royal FamilyHarry smentisce i rumors: «Archie non andrà a Eton». Ecco perchè

Ecco chi ha incontrato. Una visita segreta del principe Harry durante il suo viaggio nel Regno Unito

Ecco chi ha incontratoUna visita segreta del principe Harry durante il suo viaggio nel Regno Unito

«È diventata bellissima». L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

«È diventata bellissima»L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

Altre notizie

Nuove priorità. Michelle Pfeiffer nonna per la prima volta: «È il paradiso»

Nuove prioritàMichelle Pfeiffer nonna per la prima volta: «È il paradiso»

Le reazioni. Martina Colombari risponde alle critiche dopo Ballando: «Non mi è concesso essere vulnerabile»

Le reazioniMartina Colombari risponde alle critiche dopo Ballando: «Non mi è concesso essere vulnerabile»

Molti fattori. Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

Molti fattoriStefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante