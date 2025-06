Stefania Orlando in un'immagine del 2021 imago images/ZUMA Wire

Stefania Orlando affronta le critiche ricevute per un video in bikini pubblicato sui social, difendendo la sua scelta e sottolineando l'importanza di vivere senza restrizioni legate all'età.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Stefania Orlando ha recentemente postato un video in bikini, in casa, sul suo profilo Instagram.

Le critiche, anche dure, non hanno tardato ad arrivare: «Ma quanta plastica dal viso in giù».

La 58enne ha risposto con fermezza e ironia, ricordando che le «donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza». Mostra di più

Stefania Orlando ha recentemente pubblicato un video sui social media in cui indossa un bikini nero.

Come riportato anche da «gossip.it», nonostante i numerosi complimenti ricevuti, il video ha scatenato anche una serie di critiche, principalmente da parte di altre donne.

Alcuni commenti negativi includevano frasi come «A 80 anni ancora con questi video…» e «Se tu fossi sicura della tua forma, non avresti bisogno di consensi!» e ancora: «Ma quanta plastica dal viso in giù».

La 58enne non si è lasciata intimidire e ha risposto con fermezza ai detrattori. Ha sottolineato come molte persone siano ancora legate a convenzioni antiquate che impongono limiti basati sull'età.

«Le donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza», ha dichiarato, ribadendo che ogni età ha la sua bellezza e che è importante continuare a sognare e vivere appieno.

«Tutta nature», nessuna chirurgia estetica

Nonostante le critiche, la showgirl ha mantenuto un atteggiamento positivo, affermando che la rabbia ingiustificata di alcuni non la tocca.

Ha evidenziato come le donne siano spesso giudicate per il loro aspetto, sia da giovani che da meno giovani, e ha espresso il suo disappunto per i commenti negativi, soprattutto quelli provenienti da altre donne.

In risposta alle accuse di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, Stefania ha chiarito: «Tutta nature. I’m sorry». Ha affrontato le critiche con un pizzico di ironia, dimostrando di non lasciarsi abbattere dagli haters online.