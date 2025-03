Vittoria Ceretti Covermedia

La top model italiana parla per la prima volta della relazione con l'attore premio Oscar: «L'amore ti protegge, ma le etichette fanno male».

Covermedia Covermedia

Vittoria Ceretti ha parlato per la prima volta della sua storia con Leonardo DiCaprio.

In un'intervista pubblicata sul numero di aprile 2025 di Vogue France, la modella italiana ha offerto uno sguardo inedito sulla sua relazione con l'attore premio Oscar, con cui fa coppia da agosto 2023.

Pur senza mai nominarlo direttamente, Vittoria - 26 anni - ha fatto riferimento a un «attore molto, molto famoso» conosciuto a Milano. Secondo la giornalista, si tratta proprio di DiCaprio, 50 anni.

«Ma preferisco non entrare nei dettagli», ha puntualizzato, secondo quanto riportato nell'articolo in lingua francese.

La modella ha però riflettuto su come frequentare una star possa influenzare la carriera nel mondo della moda.

«Appena stai con qualcuno che ha un seguito più grande del tuo, diventi «la fidanzata di» – o «il fidanzato di», per quel che vale», ha spiegato. «Ed è estremamente fastidioso. All'improvviso la gente parla di te come dell'ex di qualcuno, della fidanzata di qualcun altro. Non è bello pensare che non puoi amare chi vuoi, solo perché la gente ha bisogno di incasellarti in un'etichetta».

A proposito del fatto che la rivista abbia definito Leonardo come una delle persone «più desiderate al mondo», Vittoria ha ammesso che per lei è stato un processo di crescita.

«È qualcosa che si impara. Se quello che vivi è reale, se sai che vi amate, allora non c'è motivo di allarmarsi. Perché l'amore ti protegge e ti dà sicurezza», ha aggiunto.

In passato, Vittoria è stata sposata con Matteo Milleri dal 2020 al 2023. DiCaprio, da parte sua, è noto per la riservatezza sulla vita privata ed è stato legato all'attrice Camila Morrone dal 2017 al 2022.