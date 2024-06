Daniela Martani

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva definito il rapper e sua moglie Chiara Ferragni «idioti palloni gonfiati» per la festa organizzata in un supermercato.

Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ottenuto una vittoria legale significativa contro il noto rapper Fedez.

La lunga disputa, durata sei anni, si è conclusa con una sentenza che ha stabilito come le dichiarazioni della Martani sui Ferragnez siano da considerarsi legittime espressioni del diritto di critica.

La disputa è iniziata nel 2018

Tutto è iniziato nel 2018, quando Daniela Martani ha pubblicato su X un commento piuttosto critico: «Ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi».

Questa affermazione era una risposta al party organizzato da Fedez e Chiara Ferragni in un supermercato chiuso, evento che aveva suscitato molte polemiche a causa dello spreco di cibo, con gli invitati che si lanciavano frutta e verdura.

Il Tribunale ha riconosciuto che le parole della Martani «rientrano nel diritto di critica» e che i termini «idioti palloni gonfiati» sono appropriati nel contesto, non essendo considerati particolarmente volgari o diffamatori.

Daniela Martani ha espresso la sua soddisfazione sui social media, scrivendo su Instagram: «Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale».

