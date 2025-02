Vittoria Puccini Covermedia

L'attrice svela l'aneddoto familiare dietro la falsa connessione con Giacomo Puccini e racconta il suo rapporto con l'opera lirica.

Vittoria Puccini, protagonista della serie di Rai1 «Belcanto», ha recentemente condiviso un curioso retroscena familiare riguardante una presunta parentela con il compositore Giacomo Puccini.

In un'intervista, l'attrice ha rivelato che suo bisnonno, innamorato di una contessa russa, inventò una finta parentela con il celebre musicista per nobilitare la propria famiglia e conquistare il cuore della sua amata. «Il falso funzionò, riuscì a sposare la sua bella. Ma falso resta», ha commentato Vittoria.

L'attrice ha anche parlato del suo legame personale con l'opera lirica, nato durante l'infanzia. «L'ho incontrata da bambina. Un'estate mia nonna mi portò a Torre del Lago, al festival Puccini. Vidi Butterfly. Mi commossi alle lacrime», ha ricordato. Questo amore per l'opera si riflette nel suo recente lavoro in «Belcanto», dove interpreta una madre che, insieme alle sue figlie, cerca di emergere nel competitivo mondo della lirica durante il periodo risorgimentale.

Parlando della serie, Vittoria ha sottolineato come l'opera esalti i grandi sentimenti e abbia avuto un ruolo significativo nella storia italiana. «La nostra storia inizia nel 1847, da Napoli si sposta a Milano, dove le tre donne approdano in modo avventuroso. Una Milano alla vigilia delle 5 Giornate; alla Scala si canta «Va Pensiero» come un inno di libertà», ha spiegato. Ha inoltre evidenziato come il mondo dell'opera sia sia dorato che spietato, con una selezione durissima e rivalità intense, paragonandolo a un «X Factor dell'epoca».

Con «Belcanto», l'attrice spera di avvicinare il pubblico più giovane all'opera, facendo ascoltare a una grande platea, che magari all'opera non ha mai messo piede, alcune sue gemme. Arie meravigliose, la Regina della notte mozartiana, Casta diva di Bellini, ma anche l'Ave Maria di Schubert. Magari rielaborate in chiave pop per renderle più accessibili.

Infine, Vittoria ha riflettuto sul tema dell'alleanza femminile presente nella serie, definendolo attualissimo. Ha discusso delle sfide che le donne affrontano nel mondo dell'opera e di come il sostegno reciproco sia fondamentale per superare le avversità. «Maria e le sue figlie sono donne maltrattate, fare fronte comune davanti alla prepotenza maschile è per loro necessità», ha concluso.