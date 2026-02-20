Vittorio Brumotti

L'ex inviato del tg satirico entra nella squadra di «La volta buona» con Caterina Balivo durante la settimana del Festival.

Covermedia Covermedia

Dopo anni di servizi e incursioni urbane per «Striscia la Notizia», Vittorio Brumotti cambia rete. Il volto storico del programma di Antonio Ricci approda in Rai e, nella settimana del Festival di Sanremo 2026, sarà tra gli inviati de «La volta buona», il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Brumotti realizzerà collegamenti quotidiani da Sanremo durante la programmazione speciale dedicata alla kermesse. Il debutto è previsto dal 18 febbraio, con finestre in diretta fino all’inizio delle serate all’Ariston, in calendario dal 24 al 28 febbraio.

Il passaggio era stato anticipato già a gennaio, quando la stessa Balivo, in diretta, gli aveva rivolto un invito esplicito: «Spero che tu possa far parte di questa famiglia… quando vuoi, sei il benvenuto». Un’apertura che ora trova conferma nel palinsesto Rai dedicato al Festival.

Cambio di scenario significativo

Per il 45enne si tratta di un cambio di scenario significativo: dall’inchiesta sul territorio al racconto del dietro le quinte di uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.

La presenza nel daytime di Rai 1 non viene presentata come un addio definitivo a «Striscia la Notizia», ma segna un nuovo incarico nel palinsesto della tv pubblica, accanto alla squadra guidata da Balivo.

«La volta buona» seguirà quotidianamente il Festival con collegamenti e servizi dedicati, ufficializzando così l’ingresso di Brumotti nella copertura Rai di Sanremo 2026.