  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per la settimana di Sanremo Vittorio Brumotti cambia rete: sarà tra gli inviati de «La volta buona» su RAI 1

Covermedia

20.2.2026 - 16:30

Vittorio Brumotti
Vittorio Brumotti

L'ex inviato del tg satirico entra nella squadra di «La volta buona» con Caterina Balivo durante la settimana del Festival.

Covermedia

20.02.2026, 16:30

20.02.2026, 16:33

Dopo anni di servizi e incursioni urbane per «Striscia la Notizia», Vittorio Brumotti cambia rete. Il volto storico del programma di Antonio Ricci approda in Rai e, nella settimana del Festival di Sanremo 2026, sarà tra gli inviati de «La volta buona», il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Brumotti realizzerà collegamenti quotidiani da Sanremo durante la programmazione speciale dedicata alla kermesse. Il debutto è previsto dal 18 febbraio, con finestre in diretta fino all’inizio delle serate all’Ariston, in calendario dal 24 al 28 febbraio.

Il passaggio era stato anticipato già a gennaio, quando la stessa Balivo, in diretta, gli aveva rivolto un invito esplicito: «Spero che tu possa far parte di questa famiglia… quando vuoi, sei il benvenuto». Un’apertura che ora trova conferma nel palinsesto Rai dedicato al Festival.

Cambio di scenario significativo

Per il 45enne si tratta di un cambio di scenario significativo: dall’inchiesta sul territorio al racconto del dietro le quinte di uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.

La presenza nel daytime di Rai 1 non viene presentata come un addio definitivo a «Striscia la Notizia», ma segna un nuovo incarico nel palinsesto della tv pubblica, accanto alla squadra guidata da Balivo.

«La volta buona» seguirà quotidianamente il Festival con collegamenti e servizi dedicati, ufficializzando così l’ingresso di Brumotti nella copertura Rai di Sanremo 2026.

I più letti

Ecco cosa significa per Trump la sentenza della Corte Suprema sui dazi
Svizzera in finale! Il Team Tirinzoni si gioca l'oro nel curling - Roth conquista l'argento negli aerials
L'uomo finito sotto una valanga con il figlio e poi deceduto era un barone tedesco
La neve paralizza l'aeroporto di Vienna: nessun decollo o arrivo possibile
Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins

Altre notizie

Le indagini proseguono. Ecco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto

Le indagini proseguonoEcco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto

Ritorno a scuola. Zoe Massenti ricorda la sua prof di matematica: «Severissima, ma speciale»

Ritorno a scuolaZoe Massenti ricorda la sua prof di matematica: «Severissima, ma speciale»

«Judge Stone». Viola Davis debutta nella narrativa con un legal thriller

«Judge Stone»Viola Davis debutta nella narrativa con un legal thriller