Vittorio Brumotti Covermedia

La showgirl argentina non ha mai commentato pubblicamente, ma il conduttore chiude i rumors nati dopo Sanremo.

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Il flirt tra Vittorio Brumotti e Belén Rodríguez non c’è mai stato.

Il campione di bike trial ed ex inviato di «Striscia la Notizia» ha parlato del gossip in un’intervista al «Fatto Quotidiano», definendo «una grande cavolata» la presunta relazione con la conduttrice argentina.

Una presa di posizione netta dopo settimane di indiscrezioni rilanciate da portali di cronaca rosa e social network.

Le prime voci erano emerse durante il Festival di Sanremo, quando alcuni esperti di gossip avevano parlato di una possibile sintonia tra i due volti televisivi.

A far discutere erano stati alcuni presunti incontri tra Milano e Genova e la presenza negli stessi ambienti professionali. Nessuna conferma ufficiale era però arrivata dai diretti interessati.

Anche Belén Rodríguez ha scelto di non intervenire pubblicamente sulla vicenda.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella newsletter «Rubrichissima», la showgirl avrebbe definito quelle indiscrezioni «fake news», precisando in privato che Brumotti «non è il suo fidanzato».

Una ricostruzione che nelle ultime ore si è intrecciata con la smentita pubblica del biker.

Nel corso della stessa intervista, il volto televisivo ha parlato anche della fine della relazione con Annachiara Zoppas, conclusa nel 2025 dopo sette anni insieme.

Sul fronte professionale, invece, Brumotti sarebbe atteso prossimamente in Rai con il progetto «Camper in Viaggio Comedy», già circolato nelle anticipazioni dedicate ai nuovi palinsesti.