Evelina Sgarbi ha chiesto al Tribunale di Roma di nominare un amministratore di sostegno per il padre Vittorio, sostenendo che non sia più in grado di gestire i propri interessi. La richiesta ha scatenato un acceso dibattito familiare.

Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, ha recentemente presentato un'istanza al Tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.

La richiesta è stata motivata dalla preoccupazione per la salute del padre, che, a suo avviso, non sarebbe più in grado di gestire i propri interessi dopo un ricovero per grave depressione. Tuttavia, il critico d'arte ha respinto con forza queste affermazioni, sostenendo che la figlia sia mossa da motivazioni economiche.

Come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», Evelina ha chiarito che la sua richiesta non è un tentativo di prendere il controllo delle finanze del padre, ma piuttosto un modo per garantire che le sue esigenze siano gestite correttamente.

Ha sottolineato che la sua intenzione è quella di avere un amministratore competente che possa assistere Sgarbi nella gestione delle sue questioni personali e professionali.

Evelina ha anche espresso preoccupazione per il deterioramento del rapporto con il padre, affermando di non avere contatti con lui da mesi.

Barbara Hary: «La situazione è preoccupante»

CItata da «Dentro la Notizia», Barbara Hary, ex compagna di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina, ha appoggiato la richiesta della figlia, affermando che l'uomo ha bisogno di cure adeguate.

Ha descritto la situazione come preoccupante, sottolineando che Sgarbi appare debilitato e non in grado di gestire le sue attività come in passato. Hary ha anche evidenziato le difficoltà di comunicazione con Sgarbi, che sembra essere isolato e gestito da altre persone.

Le immagini recenti di Vittorio Sgarbi, che lo ritraggono in condizioni apparentemente precarie, hanno suscitato ulteriore preoccupazione. Evelina ha dichiarato che queste foto confermano i suoi timori riguardo alla salute del padre.

Nonostante le accuse di Sgarbi, che ha definito la richiesta della figlia come infondata, Evelina rimane ferma nella sua posizione, chiedendo che siano le autorità competenti a valutare la capacità del padre di gestire le sue questioni.

La situazione è ulteriormente complicata dall'annuncio del matrimonio tra Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle, che Evelina ritiene possa essere influenzato da fattori esterni.

La figlia ha chiesto accesso alle cartelle cliniche del padre per fare chiarezza sulla sua condizione, ma le è stato negato. La questione rimane aperta, con entrambe le parti che cercano di far valere le proprie ragioni in un contesto familiare già teso.

