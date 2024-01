Vittorio Sgarbi

Il sottosegretario ai Beni Culturali è indagato dalla Procura di Macerata nell’ambito del dipinto attribuito a Rutilio Manetti.

È confermata l'iscrizione del fascicolo per il reato di riciclaggio di beni culturali a carico di Vittorio Sgarbi.

Il sottosegretario ai Beni Culturali è indagato dalla Procura di Macerata nell’ambito della sparizione del dipinto del Seicento attribuito al sense Rutilio Manetti, intitolato «La cattura di San Pietro».

Come riporta l’AGI «l'opera, trafugata nel 2013 dal Castello di Buriasco, nel Torinese, riapparve in una mostra a Lucca nel 2021 come «inedito» di proprietà di Sgarbi, il quale ha sempre sostenuto che si trattasse un'opera diversa da quella rubata».

Sgarbi, come riportato dal Tgcom 24 si difende: «Non ho ricevuto nessun avviso d'indagine. Né saprei come essere indagato di un furto che non ho commesso. E per un reato compiuto 11 anni fa, in circostanze non chiarite dagli inquirenti di allora. Da questa notizia risulta una palese violazione del segreto istruttorio, l'unico reato di cui ci sia evidenza».

L'accusa prevista dall'art. 518-septies del codice penale sull'autoriciclaggio di beni culturali è però chiara, in caso di conferma dell’illecito.

«Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000».

