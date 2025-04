Vittorio Sgarbi

Dopo un mese di ricovero per depressione, Vittorio Sgarbi riceve il sostegno della compagna Sabrina Colle, dei suoi familiari e del personale medico. La situazione, dopo le preoccupazioni iniziali, sembra ora migliorata.

È passato un mese dal ricovero di Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli, dovuto a una grave depressione.

Nei giorni successivi, gli aggiornamenti sulle sue condizioni non sono stati positivi, con la figlia Evelina che aveva parlato di una situazione pesante e di una «solitudine profonda» quando lo aveva visitato. Tuttavia, recentemente, le informazioni sono diventate più rassicuranti.

Lo staff del critico d'arte ha precisato in una nota pubblicata dal settimanale «Oggi» che Sgarbi non è mai stato solo durante il suo ricovero. «Accanto a lui sono sempre presenti la compagna Sabrina Colle, i suoi familiari, i suoi assistenti e il personale sanitario del Gemelli, con il quale Vittorio nutre piena fiducia», si legge nel comunicato.

Inoltre, è stato sottolineato che Sgarbi ha ricevuto numerose visite da amici di lunga data e da personalità pubbliche e istituzionali. L'ufficio stampa ha concluso: «Ogni altra considerazione è frutto di sensazioni personali e inaffidabili».

«È come se fossimo già sposati»

La compagna di Sgarbi, Sabrina Colle, 51 anni, ex attrice e modella, è al fianco del critico d'arte dal 1998. Sebbene il matrimonio non sia mai stato un tema per la coppia, il legame tra loro è profondo.

Sabrina ha dichiarato in passato: «È come se fossimo già sposati. Quando è morta mia madre, Vittorio ha fatto un discorso bellissimo davanti a tutti, in una chiesa di Avezzano. Nonostante la sua voglia di sedurre le donne, il nostro legame è speciale».

Sgarbi stesso aveva parlato della sua condizione il mese scorso, raccontando su Robinson di Repubblica: «Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Ora passo molto tempo a letto e medito dolorosamente su ciò che ho fatto e sul destino che mi attende».

Nonostante la fatica, aveva aggiunto che continua a lavorare quando possibile, seppur in modo limitato.

Il critico d'arte ha trovato conforto nella sua meditazione, riflettendo sul suo passato e sulle sue opere, che considera un modo per «prolungare la sua vita oltre la morte».