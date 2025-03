Sgarbi IMAGO/ZUMA Wire

Il critico d'arte, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, nei giorni scorsi aveva rifiutato anche il cibo.

Covermedia Covermedia

Vittorio Sgarbi è da settimane ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare una forte depressione.

A fornire i primi aggiornamenti sulle condizioni del critico d'arte, noto per la sua profonda cultura ma anche per le sue famigerate liti nei salotti tv, è stata la figlia Evelina Sgarbi, intervenuta a «La volta buona», il talk show condotto su Rai 1 da Caterina Balivo.

«Come l'ho trovato? Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po' scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità... È stato, devo dire, abbastanza pesante», ha raccontato Evelina.

Sgarbi ha ripreso ad alimentarsi, dopo aver rifiutato per giorni il cibo. «È come dicono i giornali, effettivamente, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti. Mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare», spiega. «Questo l'ho visto con i miei occhi, perché prima non avevo visto. Quindi so che oggi ha voluto lui, proprio... lo ha chiesto proprio lui».

Sgarbi, 73 anni, aveva parlato in precedenza delle sue frequenti ricadute in un'intervista con Repubblica.

«La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare», aveva condiviso.

Il ricovero arriva dopo un periodo complesso per Sgarbi, che, dopo le dimissioni da Sottosegretario alla Cultura, è stato indagato per furto e autoriciclaggio di opere d'arte.