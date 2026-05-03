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Riapparso il 1° maggio Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo mesi di assenza: «La morte non mi fa paura»

Covermedia

3.5.2026 - 13:00

Vittorio Sgarbi
Vittorio Sgarbi
Covermedia

Alla Festa del «Corriere» di Ferrara, il critico riappare dopo mesi lontano dalla scena pubblica.

Covermedia

03.05.2026, 13:00

03.05.2026, 13:44

Vittorio Sgarbi torna in pubblico e racconta la sua fragilità attraverso l'arte.

Dopo mesi di assenza, il critico d'arte riappare il 1° maggio 2026 a Ferrara, ospite della rassegna per i 150 anni del Corriere della Sera, intervistato da Aldo Cazzullo.

L'uscita di scena risale al 2 febbraio 2024, quando si dimette da sottosegretario alla Cultura dopo la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul conflitto d'interessi legato ad attività professionali private.

Nelle interviste successive, ha collegato quel passaggio a un periodo di depressione e forte fragilità personale, allontanandosi progressivamente dalle apparizioni pubbliche.

Non il solito Sgarbi

Sul palco il tono è diverso dal solito: meno scontro, più riflessione. L'arte diventa un modo per spiegare se stesso, come nella frase riportata da Vanity Fair Italia: «Siamo noi i colori del paradiso».

Un'immagine semplice, che sposta il discorso su un piano più personale che teorico.

Accanto a questo emerge la solitudine, indicata come il vero nodo, più della morte. «La morte non mi fa paura», dice, portando l'attenzione sull'esperienza individuale e sul tempo che passa.

Un altro registro

Il ritorno restituisce un'immagine meno aggressiva e più raccolta, in cui il racconto personale prende spazio rispetto alla polemica. Non è un cambio netto, ma un passaggio verso un registro più misurato.

L'intervento a Ferrara fa parte della rassegna per i 150 anni del «Corriere della Sera» e segna la ripresa delle sue apparizioni pubbliche in contesti culturali.

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