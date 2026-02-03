  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In tribunale Vittorio Sgarbi sotto perizia, la figlia Evelina: «Vogliamo salvare l'uomo, non il personaggio»

fon

3.2.2026

Vittorio Sgarbi (immagine d'archivio).
Vittorio Sgarbi (immagine d'archivio).
Imago

Il Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica su Vittorio Sgarbi per valutare se il critico d'arte sia pienamente in grado di comprendere le conseguenze delle decisioni che lo riguardano, dopo la richiesta della figlia Evelina.

Nicolò Forni

03.02.2026, 15:20

03.02.2026, 15:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il giudice ha nominato una consulente tecnica per accertare le condizioni psicologiche e cognitive di Vittorio Sgarbi.
  • La perizia, che dovrà essere completata entro il 31 maggio, servirà a valutare la sua capacità di autodeterminazione.
  • Secondo il legale della figlia, la richiesta non ha finalità economiche ma mira esclusivamente a tutelare la salute del padre.
Mostra di più

Il Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica per fare luce sulle condizioni di Vittorio Sgarbi e stabilire se il critico d'arte sia pienamente in grado di comprendere il peso personale, patrimoniale e giuridico delle decisioni che lo riguardano.

Il provvedimento rientra nel procedimento avviato dopo la richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre.

Il giudice ha incaricato una consulente tecnica d'ufficio, una psicologa psicoterapeuta, chiamata a valutare lo stato di salute di Sgarbi attraverso l’analisi degli atti, accertamenti diretti e l'esame della documentazione sanitaria già disponibile.

La verifica dovrà chiarire se siano presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminazione del professore, in particolare in relazione agli atti di maggiore rilevanza e all’esercizio dei diritti personalissimi. La relazione dovrà essere depositata entro il 31 maggio.

Parallelamente è previsto anche l'ascolto diretto di Vittorio Sgarbi da parte del giudice. A confermarlo è stato l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, spiegando che il primo incontro è stato fissato entro metà febbraio, secondo quanto dichiarato a «Canale 5», nel programma «Dentro la Notizia».

La posizione della figlia

Nel frattempo, stando a «Vanity Fair», la consulente nominata dal tribunale avrà accesso alle cartelle cliniche del critico d'arte, nonostante i tentativi della difesa di Sgarbi di mantenerle riservate.

Una richiesta che il tribunale ha respinto anche in questa occasione, come spiegato dall'avvocato Iacobbi, sottolineando come l'opposizione avrebbe violato il principio del contraddittorio.

Secondo il legale, l'iniziativa della figlia non ha finalità economiche. «Vogliamo tutelare la salute del professore, salvare l'uomo e non il personaggio», ha ribadito, precisando che Evelina non ha interessi patrimoniali in gioco.

Iacobbi ha infine ricordato che il ricorso al tribunale – che ha già portato alla sospensione delle nozze tra Sgarbi e Sabrina Colle – sarebbe arrivato dopo un lungo periodo in cui alla figlia sarebbe stato impedito di conoscere le reali condizioni di salute del padre. «Da figlia aveva il diritto di sapere», ha concluso, spiegando che il muro sulla privacy avrebbe reso inevitabile l’intervento della giustizia.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede
25 avvocati svizzeri denunciano Ignazio Cassis alla Corte penale internazionale
Lindsey Vonn non molla il sogno olimpico nonostante il legamento lacerato: «Ci proverò»
A 11 anni fatto scendere dal bus perché non aveva il biglietto «maggiorato» per le Olimpiadi

Le ultime su Vittorio Sgarbi

Ombre cliniche. La figlia di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio: «È fragile e nessuno ci dice la verità»

Ombre clinicheLa figlia di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio: «È fragile e nessuno ci dice la verità»

Il racconto shock. Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio lo chiudevano in camera a chiave. Ha provato a buttarsi dal terrazzo»

Il racconto shockEvelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio lo chiudevano in camera a chiave. Ha provato a buttarsi dal terrazzo»

Dopo la figlia. L'ex compagna di Vittorio Sgarbi è preoccupata: «Non è vero che sta guarendo»

Dopo la figliaL'ex compagna di Vittorio Sgarbi è preoccupata: «Non è vero che sta guarendo»

Opinioni diverse. Sgarbi: «Evelina cerca attenzioni». La figlia ribatte: «Manipolato da gente senza scrupoli»

Opinioni diverseSgarbi: «Evelina cerca attenzioni». La figlia ribatte: «Manipolato da gente senza scrupoli»

Altre notizie

Serie TV. Ninni Bruschetta nei panni di Messina Denaro: «Calarmi nel male è stato un peso»

Serie TVNinni Bruschetta nei panni di Messina Denaro: «Calarmi nel male è stato un peso»

Misteri e miliardi. Oscar Garavani pronipote di Valentino? La famiglia smentisce, ma lui insiste

Misteri e miliardiOscar Garavani pronipote di Valentino? La famiglia smentisce, ma lui insiste

«Grazie». «The Kelly Clarkson Show» chiude dopo sette stagioni, ecco perché

«Grazie»«The Kelly Clarkson Show» chiude dopo sette stagioni, ecco perché