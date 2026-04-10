Distanza insanabileVivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»
Covermedia
10.4.2026 - 11:00
La 21enne racconta per la prima volta la crescita accanto al miliardario, tra privilegio, disagio e una distanza ormai insanabile.
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10.04.2026, 11:00
10.04.2026, 11:04
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Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, rompe il silenzio sulla sua infanzia definendola senza mezzi termini «isolante» e «strana».
Oggi 21enne e ormai distante dal padre, racconta a Cosmopolitan cosa significhi crescere con uno degli uomini più ricchi del mondo.
«È stata un'esperienza molto strana, molto isolante», spiega. «Le classi più altolocate hanno le loro scuole private, i loro circoli sociali, il loro mondo».
Nata nel 2004 con il nome di Xavier Alexander Musk, figlia di Musk e della scrittrice Justine Wilson, Vivian ha fatto coming out come transgender nel 2020, scegliendo di non utilizzare più il cognome paterno e prendendo le distanze dalla figura del genitore.
«Ho dovuto disimparare tantissime cose», racconta. «Ma già da bambina pensavo: «Tutto questo è un po' pacchiano». Ricordo che ero molto piccola quando vedevo i senzatetto e mi sentivo male. Gli altri dicevano che ero una bambina troppo drammatica. Ma no, avevo ragione a esserlo».
Un disagio che, con il tempo, si è trasformato in una riflessione più ampia sul potere e sul denaro. «Ho visto in prima persona come il denaro possa corrompere», afferma. «Ti cambia, e il desiderio di potere corrompe dall'interno. È quasi caricaturale.
Raggiungi un obiettivo e ne vuoi subito un altro: è un ciclo infinito di avidità e ingordigia, dove niente è mai abbastanza. Finisci quasi per impazzire. Ti trasforma in qualcuno di diverso. Ed è una delle mie paure più grandi».
Nel 2020, dopo il suo percorso di transizione, il rapporto con il padre si è definitivamente incrinato. Musk aveva commentato pubblicamente: «Ho perso mio figlio, essenzialmente. Per questo ci si attribuisce un nome diverso da quello assegnato alla nascita: perché tuo figlio è morto. Mio figlio Xavier è morto, ucciso da quella che definisco un'ideologia «woke» (ovvero progressista sui temi dell'identità e del genere, ndr)».
Oggi Vivian guarda avanti, senza lasciarsi definire da quel cognome ingombrante: «Non c'è molto che io possa fare al riguardo, quindi a chi importa? Fa parte della mia storia, ma non è il futuro della mia storia».