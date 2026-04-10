Vivian Jenna Wilson, la figlia sconfessata di Elon Musk, sulla passerella della Fashion Week di New York. sda

La 21enne racconta per la prima volta la crescita accanto al miliardario, tra privilegio, disagio e una distanza ormai insanabile.

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Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, rompe il silenzio sulla sua infanzia definendola senza mezzi termini «isolante» e «strana».

Oggi 21enne e ormai distante dal padre, racconta a Cosmopolitan cosa significhi crescere con uno degli uomini più ricchi del mondo.

«È stata un'esperienza molto strana, molto isolante», spiega. «Le classi più altolocate hanno le loro scuole private, i loro circoli sociali, il loro mondo».

Nata nel 2004 con il nome di Xavier Alexander Musk, figlia di Musk e della scrittrice Justine Wilson, Vivian ha fatto coming out come transgender nel 2020, scegliendo di non utilizzare più il cognome paterno e prendendo le distanze dalla figura del genitore.

«Ho dovuto disimparare tantissime cose», racconta. «Ma già da bambina pensavo: «Tutto questo è un po' pacchiano». Ricordo che ero molto piccola quando vedevo i senzatetto e mi sentivo male. Gli altri dicevano che ero una bambina troppo drammatica. Ma no, avevo ragione a esserlo».

Un disagio che, con il tempo, si è trasformato in una riflessione più ampia sul potere e sul denaro. «Ho visto in prima persona come il denaro possa corrompere», afferma. «Ti cambia, e il desiderio di potere corrompe dall'interno. È quasi caricaturale.

Raggiungi un obiettivo e ne vuoi subito un altro: è un ciclo infinito di avidità e ingordigia, dove niente è mai abbastanza. Finisci quasi per impazzire. Ti trasforma in qualcuno di diverso. Ed è una delle mie paure più grandi».

Nel 2020, dopo il suo percorso di transizione, il rapporto con il padre si è definitivamente incrinato. Musk aveva commentato pubblicamente: «Ho perso mio figlio, essenzialmente. Per questo ci si attribuisce un nome diverso da quello assegnato alla nascita: perché tuo figlio è morto. Mio figlio Xavier è morto, ucciso da quella che definisco un'ideologia «woke» (ovvero progressista sui temi dell'identità e del genere, ndr)».

Oggi Vivian guarda avanti, senza lasciarsi definire da quel cognome ingombrante: «Non c'è molto che io possa fare al riguardo, quindi a chi importa? Fa parte della mia storia, ma non è il futuro della mia storia».