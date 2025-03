Vivian Wilson risponde al padre Elon Musk: «Sembro in forma per essere morta!»

Vivian Jenna Wilson prende in giro instagram.com/vivllainous

Vivian Jenna Wilson, figlia transgender di Elon Musk, risponde con ironia alle accuse del padre, utilizzando un video virale per sottolineare il loro rapporto conflittuale.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Vivian Jenna Wilson, figlia transgender di Elon Musk, ha risposto con sarcasmo alle affermazioni del padre che l'ha definita «morta» a causa del «virus woke».

Dopo il coming out nel 2020, Vivian ha preso le distanze da Musk, criticandone le posizioni anti-trans e abbandonando il suo cognome.

In un recente scambio social, Vivian ha risposto alle accuse con un video ironico, sottolineando la rottura definitiva con il padre e la sua nuova vita a Tokyo. Mostra di più

Vivian Jenna Wilson, figlia transgender di Elon Musk, ha risposto con sarcasmo alle recenti dichiarazioni del padre. Utilizzando una citazione da «RuPaul’s Drag Race: All Stars 3», Vivian ha scelto di replicare alle accuse di Musk, che l'ha definita «morta» a causa del «virus woke». Questo scambio è solo l'ultimo di una serie di scontri pubblici tra i due.

Nata dal matrimonio tra Elon Musk e la scrittrice Justine Wilson, la 20enne ha fatto coming out come persona trans nel 2020. Da allora, il suo rapporto con il padre è diventato sempre più teso, soprattutto a causa delle posizioni anti-trans di Musk.

Vivian ha criticato apertamente il padre per il suo sostegno al divieto dei bloccanti della pubertà nel Regno Unito e ha deciso di abbandonare il cognome paterno in favore di quello materno.

La recente polemica è scoppiata dopo un'intervista e un articolo su «Teen Vogue», in cui Vivian ha parlato del suo rapporto con Musk. Ha criticato un gesto ambiguo del padre durante l'insediamento di Donald Trump, definendolo «un saluto nazista».

«Ucciso dal virus mentale woke»

Musk ha risposto su X (ex Twitter), affermando che suo figlio Xavier è stato «ucciso dal virus mentale woke».

Vivian ha risposto con un video su Instagram Reels e TikTok, in cui ha montato le parole del padre sopra una clip in cui interpreta in lip-sync una battuta della drag queen Morgan McMichaels: «Sembro piuttosto in forma per essere una p*****a morta», aggiungendo ironicamente: «E tu no».

Questo scambio evidenzia la tensione tra Vivian e Musk, con la giovane che ha preso le distanze dalle posizioni del padre e si è trasferita a Tokyo per studiare.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.