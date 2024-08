La 16enne Vivienne Jolie-Pitt ha trovato un lavoro, ecco quale

Angelina Jolie

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt è stata vista aiutare gli spettatori a trovare le loro poltrone prima dell'inizio di uno show al The Whitley Theatre di Hollywood.

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt lavora come usciera in un teatro.

Come riporta People, Vivienne, 16 anni, è stata vista durante lo svolgimento delle sue mansioni al The Whitley Theatre di Hollywood.

Al teatro era in corso lo spettacolo «Reefer Madness: The Musical», e Vivienne ha aiutato gli spettatori a trovare le loro poltrone prima dell'inizio dello show.

«Reefer Madness» è un reboot del musical del 1998, e alcune star della versione originale, tra cui Kristen Bell e Lori Allen, sono state viste tra il pubblico. Kristen è produttrice del nuovo show, insieme ad Alan Cumming.

Angelina sostiene il progetto

A maggio, Vivienne aveva partecipato alla serata di apertura del revival accanto alla madre Angelina.

Nell'occasione Kristen ringraziò la star per il suo supporto. «Ha detto che voleva semplicemente venire e offrire il proprio sostegno. È stato un gesto molto carino, specialmente per un progetto che è stato lanciato a Los Angeles dove non c'è una grande comunità teatrale, o che comunque ha un'identità diversa rispetto a quella di New York».

«Viv mi ricorda mia madre. Preferisce aiutare gli altri»

Vivienne pare sia molto interessata a lavorare a teatro. A inizio anno ha incoraggiato Angelina a produrre l'adattamento musicale de «I ragazzi della 56ª strada», dopo aver visto uno spettacolo a San Diego. La ragazza ha lavorato come assistente di Angelina durante l'intera produzione.

«Viv mi ricorda mia madre. A lei non interessa stare al centro dell'attenzione ma preferisce aiutare gli altri», ha detto Jolie parlando della figlia. «È molto premurosa e seria quando si parla di teatro e sta lavorando duramente per capire come poter dare il proprio contributo».

