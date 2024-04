Vladimir Luxuria

La nuova conduttrice dell’adventure game ha cominciato la puntata salutando i suoi predecessori, inclusa Ilary Blasi: «Ieri ci siamo sentite al telefono».

Covermedia

L’isola del Famosi capitanata da Vladimir Luxuria è cominciata con un omaggio alle conduttrici delle passate edizioni.

«Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista», ha detto Vladimir Luxuria che si è poi rivolta direttamente a Ilary Blasi.

«Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda divanata, divinamente, sul divano di casa. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento», ha esordito la nuova presentatrice, in studio accanto alla storia opinionista Sonia Bruganelli affiancata dal giornalista Dario Maltese.

«L’ho strappato dal Tg5, l'avete sempre visto mezzobusto, io ve lo svelo nella sua interezza», ha ironizzato Vladimir presentando infine Elenoire Casalegno, inviata speciale dall'Honduras. «Sarai il faro per i nostri naufraghi».

Il montepremi per chi vince l'Isola dei Famosi è di 100mila euro, di cui solitamente la metà è devoluta in beneficenza.

