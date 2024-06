Vladimir Luxuria

La conduttrice ha chiarito le accuse di conflitto con Ilary Blasi tramite un video sui social media, dove ha anche espresso gratitudine verso i collaboratori del programma.

Vladimir Luxuria, intervenuta a «Sdl tv» e intervistata dalla sua opinionista Sonia Bruganelli, ha parlato dell'esperienza come conduttrice, generando diverse polemiche sui social media.

Per fare chiarezza, Luxuria ha deciso di esprimersi direttamente attraverso i suoi account social.

«Io mi voto con un più che sufficiente. Perché comunque mi sono ritrovata a fare una diretta di quattro ore senza avere un vero e proprio copione. Non sai mai come reagiranno i naufraghi o se una corrente diversa di impedirà di fare una prova. Hai una scaletta degli argomenti e basta», ha detto nell'intervista a «Sdl tv», rispondendo poi alla domanda riguardo la presunta lite con Ilary Blasi e il fatto che avrebbe «fatto le scarpe» alla collega.

«Non ci si crede. Io non l'ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di... Me l'hanno chiesto loro». Queste parole hanno subito fatto il giro dei social, suscitando molte discussioni.

Arriva il chiarimento

Per chiarire la sua posizione, Vladimir Luxuria ha pubblicato un video senza trucco sui suoi account social, spiegando il suo punto di vista: «Sono qui nel backstage dell'Isola dei Famosi perché vi voglio invitare alla finale di mercoledì 5 giugno in cui dopo un lungo viaggio sapremo chi vincerà l'edizione dell'Isola dei Famosi 2024. Volevo anche approfittarne per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo programma».

E ha aggiunto: «Io ho avuto il privilegio e l'opportunità di imparare man mano a condurre una diretta televisiva a fianco di tanti professionisti che ho conosciuto durante questa mia esperienza e che devo davvero ringraziare tutti, tutti, tutti. Ce l'ho messa tutta, veramente ce l'ho messa davvero tutta, ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e soprattutto per non deludere chi mi ha dato questa grande opportunità e chi ha riposto questa fiducia in me. Quindi volevo ringraziare l'editore, per questa grande opportunità datami. So che si scrivono, si dicono molte cose, ma il sentimento della gratitudine è un sentimento che io provo sempre. Quindi grazie. Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me. Ma io sono una persona sincera, schietta e quindi grazie, grazie, grazie e ci vediamo domani alla finale dell'Isola».

