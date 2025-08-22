Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

Vladimir Luxuria IMAGO/ABACAPRESS

Dopo essere stata bersagliata da commenti offensivi sui social per uno scatto in costume da bagno, la 60enne transgender replica con un'altra foto e un messaggio diretto ai suoi detrattori, sottolineando l'importanza di vivere la propria vita.

Vladimir Luxuria è stata recentemente oggetto di attacchi sui social media dopo aver pubblicato una foto in bikini sulla spiaggia di Mari Pintau, in Sardegna.

I commenti offensivi non si sono fatti attendere, con utenti che hanno scritto frasi come «è e resta un uomo» e «copriti, fai vomitare».

Nonostante le critiche, come riporta «La Stampa», la 60enne ha risposto con un altro scatto in costume, accompagnato da una didascalia incisiva: «La dedico agli haters, agli sfigati e ai frustrati dei social: fatevi una vita».

In un'intervista al «Corriere della Sera», ha spiegato che il suo gesto è stato del tutto spontaneo: «Ero in spiaggia e non ci vai con il cappotto. Fine».

Ha aggiunto che non intende sprecare tempo ed energie con chi la critica, preferendo godersi la bellezza della Sardegna e del suo mare turchese.

Gli attacchi sui social non sono una novità

Luxuria è nota per essere stata la prima parlamentare transgender d'Europa, eletta alla Camera dei Deputati italiana con il Partito della Rifondazione Comunista dal 2006 al 2008.

Oltre alla sua carriera politica, è conosciuta per la sua partecipazione a programmi televisivi, tra cui la vittoria al reality show «L'Isola dei Famosi» nel 2008.

Gli attacchi sui social media non sono una novità per lei, che spesso si trova a fronteggiare commenti transfobici e denigratori a causa della sua identità di genere e del suo impegno per i diritti delle persone Lgbtqia+. Le offese ricevute spaziano da negazioni della sua identità di genere a insulti volgari.

Visibilità per sensibilizzare l'opinione pubblica

Nonostante le critiche, la 60enne ha sempre risposto con dignità e fermezza, utilizzando la sua visibilità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della transfobia e dell'odio online.

Ha spesso replicato ai suoi detrattori con messaggi di inclusione e accoglienza, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco.

L'attivista continua infatti a essere una voce forte e influente nella lotta contro la discriminazione e per i diritti umani, utilizzando le sue esperienze personali per educare e ispirare gli altri.

La sua risposta agli insulti non è solo una difesa personale, ma un invito a riflettere sull'importanza di vivere autenticamente e rispettare le diversità.

