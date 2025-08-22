  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In vacanza in Sardegna Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

ai-scrape

22.8.2025 - 08:00

Vladimir Luxuria
Vladimir Luxuria
IMAGO/ABACAPRESS

Dopo essere stata bersagliata da commenti offensivi sui social per uno scatto in costume da bagno, la 60enne transgender replica con un'altra foto e un messaggio diretto ai suoi detrattori, sottolineando l'importanza di vivere la propria vita.

Sara Matasci

22.08.2025, 08:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Vladimir Luxuria è stata oggetto di attacchi sui social media dopo aver pubblicato una foto in bikini sulla spiaggia di Mari Pintau, in Sardegna.
  • I commenti offensivi non si sono fatti attendere, con utenti che hanno scritto frasi come «è e resta un uomo» e «copriti, fai vomitare».
  • La 60enne transgender ha risposto con un altro scatto in costume, accompagnato da una didascalia incisiva: «La dedico agli haters, agli sfigati e ai frustrati dei social: fatevi una vita».
Mostra di più

Vladimir Luxuria è stata recentemente oggetto di attacchi sui social media dopo aver pubblicato una foto in bikini sulla spiaggia di Mari Pintau, in Sardegna.

I commenti offensivi non si sono fatti attendere, con utenti che hanno scritto frasi come «è e resta un uomo» e «copriti, fai vomitare».

Nonostante le critiche, come riporta «La Stampa», la 60enne ha risposto con un altro scatto in costume, accompagnato da una didascalia incisiva: «La dedico agli haters, agli sfigati e ai frustrati dei social: fatevi una vita».

In un'intervista al «Corriere della Sera», ha spiegato che il suo gesto è stato del tutto spontaneo: «Ero in spiaggia e non ci vai con il cappotto. Fine».

Ha aggiunto che non intende sprecare tempo ed energie con chi la critica, preferendo godersi la bellezza della Sardegna e del suo mare turchese.

Gli attacchi sui social non sono una novità

Luxuria è nota per essere stata la prima parlamentare transgender d'Europa, eletta alla Camera dei Deputati italiana con il Partito della Rifondazione Comunista dal 2006 al 2008.

Oltre alla sua carriera politica, è conosciuta per la sua partecipazione a programmi televisivi, tra cui la vittoria al reality show «L'Isola dei Famosi» nel 2008.

Gli attacchi sui social media non sono una novità per lei, che spesso si trova a fronteggiare commenti transfobici e denigratori a causa della sua identità di genere e del suo impegno per i diritti delle persone Lgbtqia+. Le offese ricevute spaziano da negazioni della sua identità di genere a insulti volgari.

Visibilità per sensibilizzare l'opinione pubblica

Nonostante le critiche, la 60enne ha sempre risposto con dignità e fermezza, utilizzando la sua visibilità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della transfobia e dell'odio online.

Ha spesso replicato ai suoi detrattori con messaggi di inclusione e accoglienza, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco.

L'attivista continua infatti a essere una voce forte e influente nella lotta contro la discriminazione e per i diritti umani, utilizzando le sue esperienze personali per educare e ispirare gli altri.

La sua risposta agli insulti non è solo una difesa personale, ma un invito a riflettere sull'importanza di vivere autenticamente e rispettare le diversità.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Rösti lavora a una nuova tassa sulle auto: ecco gli automobilisti che ne saranno colpiti
Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

Le ultime su Vladimir Luxuria

Dopo le polemiche. Conflitto con Ilary Blasi? Vladimir Luxuria fa chiarezza

Dopo le polemicheConflitto con Ilary Blasi? Vladimir Luxuria fa chiarezza

Pier Silvio ha deciso. Vladimir Luxuria al timone dell’Isola dei Famosi: «Non ho fatto le scarpe a Ilary Blasi»

Pier Silvio ha decisoVladimir Luxuria al timone dell’Isola dei Famosi: «Non ho fatto le scarpe a Ilary Blasi»

Spettacolo. Vladimir Luxuria presenta «King Kong»: «Un inno contro l'ipocrisia»

SpettacoloVladimir Luxuria presenta «King Kong»: «Un inno contro l'ipocrisia»

Altre notizie

Sessismo-gate. Dal sapone realizzato con l'acqua del bagno ai jeans: Sydney Sweeney nella tempesta social

Sessismo-gateDal sapone realizzato con l'acqua del bagno ai jeans: Sydney Sweeney nella tempesta social

Al via l'11 settembre. I giudici di «X Factor» 2025 già protagonisti tra battute e scintille alle selezioni

Al via l'11 settembreI giudici di «X Factor» 2025 già protagonisti tra battute e scintille alle selezioni

Lutto nella musica. È morto Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon: è stato investito da un SUV

Lutto nella musicaÈ morto Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon: è stato investito da un SUV