Isola Dei Famosi

Parte lunedì 8 aprile su Canale 5 la nuova edizione del reality prodotto da Banijay Italia. Accanto alla conduttrice transgender, ci saranno anche gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, insieme all’inviata Elenoire Casalegno.

È tutto pronto per la partenza della prossima edizione de «L'Isola dei Famosi», condotta da Vladimir Luxuria, in programma lunedì 8 aprile su Canale 5.

Per l'attivista transgender, si tratta di un ruolo di prestigio accanto ai colleghi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e all’inviata Elenoire Casalegno.

«Sono entusiasta, non avrei mai immaginato una cosa simile. Per me è un vero regalo, anche se sono consapevole delle sfide che comporta», ha dichiarato Vladimir in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando le motivazioni della sua scelta. «Mi hanno scelta, credo, per il mio impegno serio. Quando mi dedico a qualcosa, lo faccio sempre al cento per cento. E perché conosco a fondo le dinamiche del gioco, avendolo esplorato da diverse prospettive».

Per la conduttrice, che prende il posto di Ilary Blasi, è un'opportunità eccezionale: «All'inizio pensavo fosse uno scherzo telefonico. Solo dopo che diverse persone di Mediaset mi hanno contattato, ho capito che la proposta era seria. Ho accettato subito, poiché amo questo programma, che fa parte della mia vita e l'ha anche arricchita».

Il cast dei naufraghi promette di essere affascinante e sarà al centro delle narrazioni delle puntate.

«Mi piacerebbe utilizzare «L’Isola» per raccontare le storie dei naufraghi, che trovo tutte molto interessanti. Sono molto diversi tra loro, ma già li apprezzo tanto che, se qualcuno mi dovesse deludere, sarò molto severa», prosegue Luxuria, anticipando importanti novità in arrivo.

«Ci saranno dei cambiamenti. Alcuni saranno delle vere novità assolute, altri segneranno un ritorno a una maggiore severità rispetto alle edizioni precedenti. Saremo più rigorosi anche nei razionamenti. A volte i naufraghi tendono a rilassarsi troppo; invece, è necessario che si impegnino per trovare cibo, esplorando la foresta o pescando. La fame è un eccellente stimolo. Quindi, li spingeremo a fare ancora più sforzi in questo senso».

