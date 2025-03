Rocio Munoz Morales (destra) bacia il compagno Raoul Bova a Venezia, nel 2022. La coppia ha due figlie, Luna e Alma. KEYSTONE

La rivista «Diva e Donna» ha sollevato dubbi sulla relazione tra l'attore Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, suggerendo una possibile separazione. Ecco i dettagli del gossip.

Igor Sertori

Secondo il settimanale, nonostante i due continuino a vivere insieme per il bene delle figlie Luna e Alma, la loro storia d'amore, iniziata 13 anni fa, potrebbe essere giunta al termine.

Secondo «Novella2000», inoltre, le voci di una separazione non sono però state confermate dai diretti interessati, ma il fatto che la coppia non appaia più insieme sui social ha alimentato i sospetti.

È ancora «Diva e Donna» a suggerire che la mancata proposta di matrimonio potrebbe essere una delle cause di questo presunto allontanamento.

In un podcast con Diletta Leotta, l'attrice spagnola aveva espresso il desiderio di sposarsi, sperando in una proposta da parte di Raoul. Tuttavia, nonostante le speculazioni, nessuno dei due han rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

In un'intervista durante «Mamma Dilettante», la Morales aveva dichiarato di essere ancora innamorata di lui, descrivendo il loro amore come non scontato e pieno di sorprese.

«Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie sarebbe lui. Possibile che tutto si sia spento nel giro di pochi mesi?», aveva detto.

Una provocazione oppure una domanda aperta alla quale forse nemmeno lei può rispondere?

