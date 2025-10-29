  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aneddoto curioso «Volevo fare il figo»: Fiorello racconta la rovinosa caduta in bicicletta

ai-scrape

29.10.2025 - 09:53

Fiorello racconta l'incidente in bici.
Fiorello racconta l'incidente in bici.
Keystone

Durante una pedalata mattutina a Roma, Fiorello ha avuto un incidente che gli ha lasciato il volto pieno di lividi. L'episodio risale a metà settembre, quando ha annunciato il suo ritorno in radio.

Nicolò Forni

29.10.2025, 09:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Al Festival dello spettacolo di Milano, Fiorello ha raccontato una caduta in bici all’alba a Roma, tra autoironia e dettagli esilaranti.
  • Tentando di afferrare un telecomando senza fermarsi su una discesa, ha frenato male con l’anteriore ed è «atterrato di faccia».
  • Tre operai lo hanno aiutato a rialzarsi; qualche cerotto su naso e labbro e una foto mostrata al pubblico hanno chiuso il racconto-show.
Mostra di più

Rosario Fiorello ha condiviso un aneddoto curioso durante il Festival dello spettacolo di Milano, raccontando di una caduta in bicicletta avvenuta a Roma a metà settembre alle prime luci dell'alba.

«Mi sveglio alle quattro e mezza e decido di andare in bici. A Roma, in quel momento, è come vivere La grande bellezza: tutto è tranquillo, persino i cinghiali dormono», ha esordito lo showman, che ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di tornare a Sanremo.

L'incidente è avvenuto mentre cercava di prendere un telecomando senza fermarsi. «C'è una lunga discesa che porta al secondo cancello, che si apre con un telecomando. Non mi sono voluto fermare, volevo fare il figo e prenderlo mentre pedalavo», ha spiegato.

«Il cancello si avvicinava sempre di più, e mi sono reso conto che era troppo tardi per raggiungere il telecomando in tasca. Ho detto «freno», ma avevo solo la sinistra e ovviamente cosa comanda la sinistra? Il freno davanti… sono atterrato di faccia».

Tre operai che lavoravano nei pressi del palazzo hanno assistito alla scena e lo hanno aiutato a rialzarsi. «Mi hanno recuperato e tirato su, all’inizio non sentivo niente, gli ho chiesto cosa mi fossi fatto. Mi hanno guardato e mi hanno detto: "Ti sei proprio rovinato". Altro che rassicurarmi…», ha raccontato Fiorello, mostrando al pubblico una foto delle ferite al volto, risolte con qualche cerotto su naso e labbro.

@spyit.it Dal giro in bici e l'incidente (mostra la foto insanguinato) ai topi per Roma alle 5 del mattino ai ladri in casa: risate assicurata! Segui 👉 www.spyit.it @Fiorello And Friends @Rosario Fiorello #Fiorello #ilfestivaldellospettacolo #fiorelloshow #risate #unico ♬ suono originale - www.spyit.it

I più letti

La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»
Può un socialista nato in Africa governare la città più ricca del mondo?
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Le ultime su Fiorello

Questione di rispetto. Fiorello lascia la Sanremo? «Dopo cinque edizioni basta»

Questione di rispettoFiorello lascia la Sanremo? «Dopo cinque edizioni basta»

In onda su Radio 2. Fiorello smentisce le voci: «Per ora niente TV, mi godo la radio»

In onda su Radio 2Fiorello smentisce le voci: «Per ora niente TV, mi godo la radio»

Rai Radio 2. Fiorello riparte in radio da ottobre con «La Pennicanza»

Rai Radio 2Fiorello riparte in radio da ottobre con «La Pennicanza»

Anteprima. Fiorello fa il colpo: spoiler in diretta del nuovo brano di Giorgia

AnteprimaFiorello fa il colpo: spoiler in diretta del nuovo brano di Giorgia

Altre notizie

Ecco con chi. Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

Ecco con chiVanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

«Secondhand Day». Nemo vende all'asta il suo costume dell'Eurovision

«Secondhand Day»Nemo vende all'asta il suo costume dell'Eurovision

Lieto evento. Chris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori per la prima volta

Lieto eventoChris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori per la prima volta