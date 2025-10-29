L'incidente è avvenuto mentre cercava di prendere un telecomando senza fermarsi. «C'è una lunga discesa che porta al secondo cancello, che si apre con un telecomando. Non mi sono voluto fermare, volevo fare il figo e prenderlo mentre pedalavo», ha spiegato.
«Il cancello si avvicinava sempre di più, e mi sono reso conto che era troppo tardi per raggiungere il telecomando in tasca. Ho detto «freno», ma avevo solo la sinistra e ovviamente cosa comanda la sinistra? Il freno davanti… sono atterrato di faccia».
Tre operai che lavoravano nei pressi del palazzo hanno assistito alla scena e lo hanno aiutato a rialzarsi. «Mi hanno recuperato e tirato su, all’inizio non sentivo niente, gli ho chiesto cosa mi fossi fatto. Mi hanno guardato e mi hanno detto: "Ti sei proprio rovinato". Altro che rassicurarmi…», ha raccontato Fiorello, mostrando al pubblico una foto delle ferite al volto, risolte con qualche cerotto su naso e labbro.