Fiorello racconta l'incidente in bici. Keystone

Durante una pedalata mattutina a Roma, Fiorello ha avuto un incidente che gli ha lasciato il volto pieno di lividi. L'episodio risale a metà settembre, quando ha annunciato il suo ritorno in radio.

Hai fretta? blue News riassume per te Al Festival dello spettacolo di Milano, Fiorello ha raccontato una caduta in bici all’alba a Roma, tra autoironia e dettagli esilaranti.

Tentando di afferrare un telecomando senza fermarsi su una discesa, ha frenato male con l’anteriore ed è «atterrato di faccia».

Tre operai lo hanno aiutato a rialzarsi; qualche cerotto su naso e labbro e una foto mostrata al pubblico hanno chiuso il racconto-show. Mostra di più

Rosario Fiorello ha condiviso un aneddoto curioso durante il Festival dello spettacolo di Milano, raccontando di una caduta in bicicletta avvenuta a Roma a metà settembre alle prime luci dell'alba.

«Mi sveglio alle quattro e mezza e decido di andare in bici. A Roma, in quel momento, è come vivere La grande bellezza: tutto è tranquillo, persino i cinghiali dormono», ha esordito lo showman, che ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di tornare a Sanremo.

L'incidente è avvenuto mentre cercava di prendere un telecomando senza fermarsi. «C'è una lunga discesa che porta al secondo cancello, che si apre con un telecomando. Non mi sono voluto fermare, volevo fare il figo e prenderlo mentre pedalavo», ha spiegato.

«Il cancello si avvicinava sempre di più, e mi sono reso conto che era troppo tardi per raggiungere il telecomando in tasca. Ho detto «freno», ma avevo solo la sinistra e ovviamente cosa comanda la sinistra? Il freno davanti… sono atterrato di faccia».

Tre operai che lavoravano nei pressi del palazzo hanno assistito alla scena e lo hanno aiutato a rialzarsi. «Mi hanno recuperato e tirato su, all’inizio non sentivo niente, gli ho chiesto cosa mi fossi fatto. Mi hanno guardato e mi hanno detto: "Ti sei proprio rovinato". Altro che rassicurarmi…», ha raccontato Fiorello, mostrando al pubblico una foto delle ferite al volto, risolte con qualche cerotto su naso e labbro.