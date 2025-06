Sonia Bruganelli IMAGO/ZUMA Press

Sonia Bruganelli esprime il suo desiderio di vedere l'ex marito Paolo Bonolis con una nuova compagna, mentre riflette sui cambiamenti nella sua vita e sul rapporto con i figli.

Igor Sertori

Sonia Bruganelli, ospite del podcast «Non lo faccio x Moda» ha detto che i suoi figli sono aperti alla sua nuova relazione con Angelo Madonia.

La produttrice ha parlato dei cambiamenti inevitabili come risposta al dolore per la malattia del figlio.

La 51enne si definisce una madre attenta, che sta cercando di recuperare il tempo perso con Davide e Adele.

A proposito di Paolo Bonolis dice che oggi sono semplicemente due genitori, mentre all'ex augura di trovare una donna intelligente, è il «momento giusto». Mostra di più

Come riportato anche da «gossip.it» Sonia Bruganelli, ospite del podcast «Non lo faccio x Moda» di Giulia Salemi, ha condiviso riflessioni sulla sua vita personale e sul rapporto con l'ex marito Paolo Bonolis.

La produttrice, 51 anni, ha parlato del suo cambiamento interiore e del legame tra il suo attuale compagno, Angelo Madonia, e i suoi figli Davide e Adele, rispettivamente di 21 e 17 anni.

«I miei figli non sono gelosi della mia nuova relazione», ha rivelato, sottolineando come la loro crescita abbia influenzato il suo percorso personale.

Cambiamento inevitabile, risposte al dolore

Bruganelli ha spiegato che il suo cambiamento è stato inevitabile, un risultato delle esperienze vissute negli ultimi anni e della maturazione dei suoi figli.

Ha ammesso che la sua ironia a volte può essere difficile da comprendere per loro, ma ha lavorato per migliorare la comunicazione e il rapporto con i suoi ragazzi.

«Alcuni miei comportamenti erano una risposta al dolore che ho provato», ha confessato, riferendosi alla malattia di uno dei suoi figli come un momento devastante della sua vita.

La separazione da Bonolis, difficile ma necessaria

Parlando del suo rapporto con Paolo Bonolis, Sonia ha chiarito che ora sono semplicemente due genitori. Ha descritto se stessa come una madre molto presente e attenta, cercando di recuperare il tempo perso con i suoi figli.

Ha anche riflettuto sulla decisione di separarsi dall'ex marito, definendola difficile ma necessaria per il suo benessere e quello della famiglia.

I figli aperti nei confronti del nuovo compagno

Quando Giulia Salemi le ha chiesto dei figli e della loro accettazione della relazione con il nuovo compagno, lei ha risposto che i suoi figli non sono gelosi.

Davide, in particolare, ha mostrato curiosità e apertura verso la nuova figura nella vita della madre, mentre Adele vede in Madonia un maestro per le sue passioni artistiche.

Una donna intelligente per Paolo

Infine, riguardo a un possibile nuovo legame sentimentale per Bonolis, l'imprenditrice ha commentato con ironia che sarebbe il momento giusto.

Ha espresso il desiderio di vedere una donna intelligente accanto a Paolo, qualcuno che possa essere un valore aggiunto per la famiglia. «Sarei curiosa, almeno la prima volta», ha detto, sottolineando l'importanza di avere persone di qualità vicino ai suoi figli.