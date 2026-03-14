Bisognerà mettere mano al portafogli per incontrare la duchessa del Sussex. (foto d'archivio) Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Vuoi cenare con Meghan Markle e scattarti una foto accanto alla duchessa del Sussex? Preparati a mettere mano al portafoglio. Per una delle sue prossime apparizioni pubbliche, l’ex attrice ha deciso di fissare un prezzo: circa 2mila euro a persona per partecipare a un esclusivo weekend glamour in Australia.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle parteciperà ad aprile 2026 a un esclusivo weekend di gala a Sydney, con biglietti da circa 2mila euro a persona.

Le 300 partecipanti potranno cenare con la duchessa del Sussex, scattare una foto con lei e partecipare ad attività come yoga, meditazione e feste.

L’evento, organizzato dalla presentatrice Gemma O’Neill, si svolgerà in un hotel di lusso affacciato sull’oceano. Mostra di più

Come riporta «Leggo», l’occasione sarà il viaggio che Meghan Markle e il principe Harry hanno in programma a metà aprile 2026, quando torneranno in Australia per una serie di appuntamenti definiti «privati, aziendali e filantropici».

La coppia non mette piede nel Paese dal 2018, quando era ancora pienamente inserita nella famiglia reale britannica.

La duchessa segue così le orme di Sarah Ferguson, che era solita richiedere una cachet per le sue uscite.

Il gala super esclusivo a Sydney

L’evento più atteso si terrà dal 17 al 19 aprile in un hotel di lusso a Sydney. Si chiama «Weekend tra ragazze eccellenti» e promette un’esperienza esclusiva per 300 ospiti paganti.

A organizzarlo è la presentatrice Gemma O’Neill, che accoglierà le partecipanti in questo ritiro di lusso pensato per donne che vogliono concedersi un fine settimana tra benessere, networking e glamour. Il prezzo del biglietto? Appunto, circa 2mila euro.

O’Neill ha raccontato di aver sempre ammirato Meghan e il modo in cui ha affrontato le difficoltà pubbliche. «Ho sempre guardato a Meghan per quello che ha sopportato e per come ha dimostrato che una donna può essere spinta in basso e rialzarsi», ha spiegato. Tanto da confessare di essersi sentita inizialmente «inadeguata» all’idea di intervistarla.

Selfie con la duchessa e yoga vista oceano

Ma cosa si ottiene con il costoso pass? Prima di tutto un posto in prima fila alla cena di gala con Meghan e la possibilità di scattare una foto di gruppo al tavolo con la duchessa del Sussex.

Il programma del weekend è pensato come un vero retreat di lusso. Le partecipanti potranno prendere parte a sessioni di yoga mattutine, momenti di terapia musicale e meditazione, il tutto nello scenario del cinque stelle InterContinental Sydney Coogee Beach, affacciato sull’oceano.

La promozione dell’evento promette «un weekend come nessun altro», dedicato a donne pronte a riconnettersi, ricaricarsi e condividere esperienze intense tra relax e divertimento.

Tra discoteca e regali

Nel podcast della stessa O’Neill, l’organizzatrice ha spiegato che la duchessa partecipa perché crede nello spirito della comunità creata attorno all’evento: donne che vogliono migliorarsi e sostenersi a vicenda. «Sarà una chiacchierata davanti al caminetto tra Meghan e me», ha raccontato.

E non finisce qui. Perché la serata, dopo la cena, continuerà con una festa in discoteca. Per le ospiti sono previsti anche regali esclusivi, una speciale gift bag e naturalmente camere con vista sull’oceano.

Insomma, un fine settimana da sogno. Ma con un prezzo decisamente da star.