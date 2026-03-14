  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco l'evento esclusivo Vuoi cenare con Meghan Markle e farti un selfie con lei? Puoi farlo per... 2mila euro

ai-scrape

14.3.2026 - 20:10

Bisognerà mettere mano al portafogli per incontrare la duchessa del Sussex. (foto d'archivio)
Bisognerà mettere mano al portafogli per incontrare la duchessa del Sussex. (foto d'archivio)
Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Vuoi cenare con Meghan Markle e scattarti una foto accanto alla duchessa del Sussex? Preparati a mettere mano al portafoglio. Per una delle sue prossime apparizioni pubbliche, l’ex attrice ha deciso di fissare un prezzo: circa 2mila euro a persona per partecipare a un esclusivo weekend glamour in Australia.

Antonio Fontana

14.03.2026, 20:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Meghan Markle parteciperà ad aprile 2026 a un esclusivo weekend di gala a Sydney, con biglietti da circa 2mila euro a persona.
  • Le 300 partecipanti potranno cenare con la duchessa del Sussex, scattare una foto con lei e partecipare ad attività come yoga, meditazione e feste.
  • L’evento, organizzato dalla presentatrice Gemma O’Neill, si svolgerà in un hotel di lusso affacciato sull’oceano.
Mostra di più

Come riporta «Leggo», l’occasione sarà il viaggio che Meghan Markle e il principe Harry hanno in programma a metà aprile 2026, quando torneranno in Australia per una serie di appuntamenti definiti «privati, aziendali e filantropici».

La coppia non mette piede nel Paese dal 2018, quando era ancora pienamente inserita nella famiglia reale britannica.

Royal Family. Ecco perché pure Kate ha perso le speranze nel litigio tra William ed Harry

Royal FamilyEcco perché pure Kate ha perso le speranze nel litigio tra William ed Harry

La duchessa segue così le orme di Sarah Ferguson, che era solita richiedere una cachet per le sue uscite.

Il gala super esclusivo a Sydney

L’evento più atteso si terrà dal 17 al 19 aprile in un hotel di lusso a Sydney. Si chiama «Weekend tra ragazze eccellenti» e promette un’esperienza esclusiva per 300 ospiti paganti.

A organizzarlo è la presentatrice Gemma O’Neill, che accoglierà le partecipanti in questo ritiro di lusso pensato per donne che vogliono concedersi un fine settimana tra benessere, networking e glamour. Il prezzo del biglietto? Appunto, circa 2mila euro.

O’Neill ha raccontato di aver sempre ammirato Meghan e il modo in cui ha affrontato le difficoltà pubbliche. «Ho sempre guardato a Meghan per quello che ha sopportato e per come ha dimostrato che una donna può essere spinta in basso e rialzarsi», ha spiegato. Tanto da confessare di essersi sentita inizialmente «inadeguata» all’idea di intervistarla.

Selfie con la duchessa e yoga vista oceano

Ma cosa si ottiene con il costoso pass? Prima di tutto un posto in prima fila alla cena di gala con Meghan e la possibilità di scattare una foto di gruppo al tavolo con la duchessa del Sussex.

Il programma del weekend è pensato come un vero retreat di lusso. Le partecipanti potranno prendere parte a sessioni di yoga mattutine, momenti di terapia musicale e meditazione, il tutto nello scenario del cinque stelle InterContinental Sydney Coogee Beach, affacciato sull’oceano.

La promozione dell’evento promette «un weekend come nessun altro», dedicato a donne pronte a riconnettersi, ricaricarsi e condividere esperienze intense tra relax e divertimento.

Tra discoteca e regali 

Nel podcast della stessa O’Neill, l’organizzatrice ha spiegato che la duchessa partecipa perché crede nello spirito della comunità creata attorno all’evento: donne che vogliono migliorarsi e sostenersi a vicenda. «Sarà una chiacchierata davanti al caminetto tra Meghan e me», ha raccontato.

E non finisce qui. Perché la serata, dopo la cena, continuerà con una festa in discoteca. Per le ospiti sono previsti anche regali esclusivi, una speciale gift bag e naturalmente camere con vista sull’oceano.

Insomma, un fine settimana da sogno. Ma con un prezzo decisamente da star.

I più letti

In Italia un pieno può costare fino a 30 franchi in meno: ecco perché la benzina è così cara in Svizzera
A l'Havana la popolazione allo stremo assalta la sede del Partito comunista
Incinta dopo relazione-lampo? Potrebbe convenire smettere lavorare
Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»
È finita con lo chef stellato svizzero, ma Demi Moore è «felice e si gode la famiglia»

Su Meghan Markle

Hanno donato 500'000 dollari. Harry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

Hanno donato 500'000 dollariHarry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

Possibile riavvicinamento. Kate Middleton e il «Meghan effect»: è una coincidenza o messaggio per la cognata?

Possibile riavvicinamentoKate Middleton e il «Meghan effect»: è una coincidenza o messaggio per la cognata?

Film. Harry e Meghan debuttano al Sundance con il documentario «Cookie Queens»

FilmHarry e Meghan debuttano al Sundance con il documentario «Cookie Queens»

Una risposta a fine mese?. Dopo quattro anni Meghan è pronta a tornare in Inghilterra, ma a una condizione

Una risposta a fine mese?Dopo quattro anni Meghan è pronta a tornare in Inghilterra, ma a una condizione

Le novità sulla vicenda. La rottura tra Meghan Markle e il padre sembra definitiva, anche a causa di una donna...

Le novità sulla vicendaLa rottura tra Meghan Markle e il padre sembra definitiva, anche a causa di una donna...

Altre notizie

Aveva 83 anni. Morto il poliedrico artista bernese Timmermahn

Aveva 83 anniMorto il poliedrico artista bernese Timmermahn

Academy Awards. Ecco 6 fatti curiosi che sicuramente non sai sugli Oscar

Academy AwardsEcco 6 fatti curiosi che sicuramente non sai sugli Oscar

Colpa di un falafel. Ecco con quale attore Nicole Kidman non ha voluto girare una scena di un bacio

Colpa di un falafelEcco con quale attore Nicole Kidman non ha voluto girare una scena di un bacio