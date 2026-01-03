  1. Clienti privati
Confessioni Walter Nudo racconta: «Ero dipendente dal sesso, andavo con tre o quattro donne al giorno»

Covermedia

3.1.2026 - 13:00

L'attore Walter Nudo.
L'attore Walter Nudo.
IMAGO/ABACAPRESS

L'attore Walter Nudo racconta alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita, tra cui la dipendenza dal sesso e un senso di rifiuto provato in seno alla sua famiglia.

Covermedia

03.01.2026, 13:00

03.01.2026, 13:03

Walter Nudo racconta alcuni tra i momenti più bui della sua vita.

L'attore, 55 anni, ha rivelato di essere stato dipendente dal sesso, tanto da essere andato a letto con più di una donna nell'arco di una sola giornata. In realtà, Nudo, dopo una lunga analisi, ha capito come la dipendenza dal sesso fosse in realtà il riflesso di un senso di abbandono, provato all'interno della sua famiglia

«Io non mi sentivo visto dai miei genitori. Mio padre ha 100 anni, mia madre 90, ho un fratello di 12 anni più grande di me, perché mia madre un secondo figlio non lo voleva. Sono stato un figlio non voluto, e questo mi ha portato a cercare l'accettazione di mia madre in tutte le donne che ho avuto», ha confidato a Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 3 gennaio di «Ciao Maschio» su Rai 1.

«E a un certo punto le donne sono diventate una droga, perché era un modo per riappropriarmi del mio potere, che sentivo mi era stato tolto da questo fatto di non sentirmi visto dai miei genitori».

«Andavo con una donna e poi non volevo più vederla. Anche con tre o quattro donne in poche ore», ha aggiunto l'ex vincitore de «L'Isola dei Famosi».

«Ho chiesto scusa a tutte le donne che ho avuto nella mia vita. Erano un mezzo per compensare quella ferita. Quando realizzi una cosa, hai il dovere di alzarti in piedi e dirlo».

Ecco cos'è successo. Problemi di salute per Walter Nudo: «Un dolore mai sentito»

Ecco cos'è successoProblemi di salute per Walter Nudo: «Un dolore mai sentito»

