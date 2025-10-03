L'attore italiano Walter Nudo (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

L'ex modello e attore Walter Nudo rivela di avere avuto un distacco retinico all'occhio destro, che gli ha fatto temere di perdere la vista.

Covermedia Covermedia

Walter Nudo ha temuto per la sua salute. «Un dolore mai sentito, ero fuori di testa», ha confessato l'ex modello e attore, vincitore del «Grande Fratello Vip».

Con un lungo post sui social, Nudo ha raccontato la drammatica esperienza vissuta dopo un allenamento di pugilato che gli ha causato gravi problemi all'occhio destro.

Il giorno successivo al match, il 55enne ha notato «macchie nere» che si sono rivelate un principio di distacco della retina. Dopo un primo tentativo di intervento laser, fallito a causa del sangue presente nell'occhio, l'attore è stato costretto a nuove visite.

«Sembrava di avere un coltello nell'occhio», ha spiegato, descrivendo anche abrasioni corneali e il coinvolgimento del nervo trigemino.

Un dolore «allucinante»

Il dolore è stato «allucinante», tanto da impedirgli di dormire e costringerlo all'uso di forti antidolorifici. Oggi la situazione sembra in miglioramento: la retina appare ben saldata e i medici attendono il riassorbimento del sangue. «A 55 anni non è il caso di tornare sul ring», ha ammesso amaramente Walter.

Non è la prima volta che l'attore di «Carabinieri» affronta gravi problemi di salute. Nel 2019 subì un doppio intervento al cuore per due ischemie cerebrali che lo colpirono a Los Angeles. Da allora ha più volte sottolineato l'importanza di uno stile di vita equilibrato.