Wanda Nara ha la leucemia: «Sto per morire e non me lo dicono?»

Wanda Nara

Dopo settimane di speculazioni sulla salute di Wanda Nara, è arrivata la conferma della malattia. A rivelarne i dettagli è stato un amico della showgirl, il giornalista De Brito, che ha raccolto le confessioni di Wanda in merito alla difficile situazione.

«All'inizio sono arrivate le infermiere piangendo e mi hanno abbracciato. E io ho detto a Mauro: «Sto per morire e non me lo dicono». Ero nel panico perché non sapevo cosa mi stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi dicevano nulla», ha raccontato la showgirl argentina all’amico.

«L'ho scoperto dalla televisione, nessuno mi ha detto niente – continua Wanda – Avevo svolto cinque esami e c'erano dei valori anomali, i medici avevano dei sospetti, ma non mi hanno dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia», spiega la Nara, aggiungendo poi la reazione dei famigliari.

«Mauro voleva lasciare il calcio, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era svenuta per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Ho cercato di essere forte, ma intorno a me crollava tutto».

La donna è ora in cura al Fundaleu, un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche, dove l’aspetta una lunga battaglia contro la malattia.

«È molto soddisfatta dei medici che l'hanno curata presso l'istituto in cui è stata rilevata la malattia», ha aggiunto De Brito.

Covermedia