Wanda Nara al giudice: «Ho paura di Mauro Icardi, mi ha filmato nuda»

Wanda Nara

La soubrette ha denunciato l'ex marito per minacce ed estorsioni.

Covermedia Covermedia

È guerra in tribunale tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Dopo la separazione, la showgirl ha denunciato l'ex marito per minacce e registrazioni non consensuali e ora ha testimoniato davanti ad un giudice.

Stando al racconto di Wanda, nei dodici anni di relazione Icardi avrebbe installato telecamere e microfoni nelle diverse case in cui hanno abitato, utilizzando poi tutto questo materiale per intimidirla.

«Come ho detto nella denuncia, ho molta paura. Mauro mi minacciava costantemente con le immagini che aveva», ha dichiarato Wanda in tribunale per poi aggiungere: «C'è una casa dove abbiamo 60 telecamere. In un appartamento di Milano abbiamo le telecamere puntate direttamente sul letto».

Wanda ha denunciato l'esistenza di foto e video dal contenuto intimo, sia di momenti condivisi che di fasi in cui sono stati separati.

«Ho trovato telecamere e microfoni nascosti nella mia casa a Santa Barbara, che solo lui poteva gestire dal suo telefono. Sa modificare, sa tagliare i pezzetti. Me li ha mandati come minaccia. Un po' come a dire «guarda cosa ho». E a volte lo ha inviato in modalità 'una sola visualizzazione'».

La Nara ha inoltre ricordato quando il calciatore l'avrebbe filmata nuda dopo essere entrata in bagno senza il suo permesso: «Dopo che ci siamo separati, è entrato in bagno, ha aperto la porta e mi ha ripreso tutta nuda. Non ha postata quella parte, ma ce l'ha».

In attesa di nuovi sviluppi, il giudice ha stabilito delle misure restrittive che Icardi dovrà rispettare: il calciatore non potrà avvicinarsi in alcun modo all'ex moglie, né potrà menzionarla sui social.