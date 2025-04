Wanda Nara: «Icardi è stato cacciato dalla Francia per colpa di una donna»

Mauro Icardi e Wanda Nara alcuni anni fa. Keystone

Wanda Nara torna a parlare della fine del matrimonio con Mauro Icardi, accusandolo di tradimento, di instabilità e di aver messo a rischio il benessere dei figli.

Hai fretta? blue News riassume per te Wanda Nara ha dichiarato di aver sostenuto Icardi per anni anche dopo il tradimento con China Suarez, oggi sua compagna.

L'argentina ha raccontato di aver gestito il suo trasferimento in Turchia dopo che il PSG avrebbe voluto allontanarlo per ragioni d'immagine.

La showgirl ha accusato il calciatore di essersi sottratto a una perizia psichiatrica e ha espresso forte preoccupazione per le figlie coinvolte nel conflitto. Mostra di più

Wanda Nara è tornata a parlare pubblicamente della fine della sua relazione con Mauro Icardi, rivelando nuovi dettagli in un'intervista rilasciata ai cronisti del programma argentino «LAM».

La showgirl ha ribadito che il punto di rottura è stato il tradimento dell'ex marito con l'attrice China Suarez, oggi sua compagna.

Nonostante tutto, l'argentina ha raccontato di essere rimasta al fianco del calciatore per altri tre anni, cercando di sostenere la sua carriera e proteggere la famiglia: «Ho vissuto con una persona che mi aveva tradita, continuando a supportarla».

Il trasferimento dal PSG al Gala

Anche dal punto di vista professionale, ha sottolineato di essersi spesa per aiutarlo: «L'ho venduto in Turchia, e lui mi ha tempestata di messaggi dicendo che non capivo nulla di calcio. Era già un idolo lì e due anni fa ha vinto il campionato».

Secondo Wanda, il trasferimento sarebbe stato reso necessario dopo che il Paris St.Germain avrebbe deciso di liberarsi dell'argentino per motivi legati alla sua immagine, compromessa dal caso mediatico legato alla Suarez.

«Ho fatto tutto per la famiglia, per i miei figli, per lui», ha spiegato Nara. Tuttavia, ha ammesso che la presenza costante di China nella vita dell'ex marito ha reso impossibile salvare la relazione: «Era sempre al centro di tutto. A un certo punto ho deciso di andare avanti, incontrare nuove persone e raccontare la mia verità».

La perizia psichiatrica

Nell'intervista, la showgirl ha anche sollevato dubbi sulla salute mentale del giocatore del Galatasaray, accusandolo di non essersi sottoposto alla perizia psichiatrica richiesta nel processo di divorzio.

«La mia valutazione fu presentata in 48 ore, la sua è scomparsa. L'abbiamo richiesta per mesi», ha raccontato, sostenendo di aver assistito a comportamenti che l'hanno spinta a voler capire meglio la situazione.

Infine, Wanda ha espresso profonda preoccupazione per le figlie: «Nessuno sano di mente esporrebbe le proprie bambine a tutta questa sofferenza. O sta cercando di farmi del male, o davvero non si rende conto di cosa sta facendo».

Una nuova puntata, dunque, in una separazione che si rivela più aspra ogni giorno che passa.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.