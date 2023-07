Wanda Nara

Secondo le ultime indiscrezioni, l’imprenditrice ha deciso di rientrare in Italia per affrontare la sua battaglia più dura.

Mentre Wanda Nara tornerà in Italia, Mauro Icardi continuerà a giocare in Turchia, nel Galatasaray.

Augusto Tartufoli, conduttore di «A la Tarde» su America Tv, ha spifferato altre notizie sulle condizioni di salute di Wanda Nara.

«Hanno firmato con il Galatasaray in Turchia. Mauro aveva una proposta dal calcio saudita, era di 100 milioni di dollari per un contratto di quattro anni a differenza dell’altro club, che offriva 27 milioni di dollari per tre anni», ha rivelato.

Da qui la decisione di trasferirsi ad Istanbul, vista la preferenza di Wanda nel voler vivere a Milano, poiché dista poche ore dalla città turca.

La Nara vuole curarsi in Italia: su Instagram ha ammesso di avere alcuni problemi di salute senza però confermare o smentire la leucemia. Al momento la 36enne è ancora in Argentina, dove è una super star ed è stata scelta come conduttrice di «MasterChef».

Covermedia