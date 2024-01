Wanda Nara

Per la prima volta la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato un certificato medico che prova la malattia di cui soffre.

La soubrette ha fatto un bilancio del 2023 appena concluso, svelando per la prima volta la malattia scoperta la scorsa estate.

Wanda Nara ha reso pubblica per la prima volta la diagnosi della sua malattia, di cui si parla da mesi ma che finora aveva preferito tenere per sé.

Il documento pubblicato su Instagram porta la firma del dottor Miguel A. Pavlosvski ed è datato 24 ottobre 2023: «Vi informiamo – si legge – che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu da luglio 2023 per una leucemia mieloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato».

Nel post con cui ha rivelato la diagnosi esatta della sua malattia, l’argentina ne ha approfittato per fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi. «2023… Sei stato incredibile e indimenticabile», ha scritto.

Tra le esperienza citate c’è il debutto come conduttrice a Masterchef Argentina, il successo a Ballando con le stelle, la vittoria del marito Mauro Icardi (campione di Turchia con il suo Galatasaray), ma anche i successi imprenditoriali del suo brand Wanda Nara Cosmetics.

«La mia famiglia, che è l’unica cosa importante per me, ha la salute ed è felice… Cos’altro posso chiedere? 2024, ho lasciato l’asticella molto alta. Non deludermi», ha concluso Wanda, che ha deciso di trascorrere il Capodanno a Dubai.

Covermedia