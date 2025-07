Wanda Nara. Keystone

Durante una sessione fotografica al largo delle Baleari, Wanda Nara si trova al centro di una disputa legale con l'ex marito Mauro Icardi, che la accusa di appropriazione indebita.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Wanda Nara si trova a Formentera per uno shooting fotografico a bordo di uno yacht, lontana da figli e partner ma sempre al centro dell'attenzione mediatica.

Mauro Icardi l'accusa di aver sottratto 7 milioni di euro, mentre lei replica con una querela per diffamazione, in un contesto legale ancora irrisolto.

Sullo sfondo di polemiche familiari e amori passati, Wanda si mostra rilassata, glamour e indipendente, condividendo la sua quotidianità via social. Mostra di più

Come anche annunciato su «Oggi», Wanda Nara si gode una giornata di relax e shooting fotografico al largo di Formentera, lontana da figli e partner, ma non dalle polemiche.

Accompagnata dal suo team di fiducia, tra cui parrucchiere e truccatrice, posa per la fotocamera in abiti che mettono in risalto la sua figura, condividendo poi gli scatti sui social media.

Il costume da surf che indossa sembra quasi cedere sotto le sue curve, mentre a terra la situazione si complica.

L'ex marito, Mauro Icardi, l'accusa di aver trasferito 7 milioni di euro su un conto personale, definendo l'azione un «furto».

In risposta, Wanda ha deciso di querelarlo per diffamazione, segnalando che l'accordo patrimoniale e quello per le figlie Isabella e Francesca sono ancora in sospeso.

Nel frattempo, il rapper L-Gante, con cui Wanda ha avuto una relazione altalenante, sembra essere uscito di scena.

Nonostante le turbolenze, Wanda si mostra serena e indipendente, godendosi il sole e i pasti a bordo con il suo staff, sempre pronta a catturare l'attenzione con la sua fotogenia.

