Wanda Nara: «Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso un centesimo»

Wanda Nara vuota il sacco. Keystone

Wanda Nara parla della separazione da Mauro Icardi, smentendo alcune delle accuse di tradimento e rivelando una crisi preesistente, mentre esprime dispiacere per l'isolamento emotivo del calciatore.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a essere al centro dell'attenzione mediatica, ma questa volta è la showgirl argentina a parlare pubblicamente.

Con una telefonata in diretta al programma «LAM», la donna ha smentito alcune delle dichiarazioni fatte dal calciatore del Galatasaray in tribunale riguardo ai suoi presunti tradimenti, incluso il coinvolgimento con il calciatore Federico Fazio, che Wanda nega di conoscere.

Ha invece ammesso di aver avuto una relazione con l'ex compagno di squadra di Maurito all'Inter Keita Baldé, ma ha precisato che ciò è avvenuto dopo la separazione.

Wanda: «Non consideratemi una sciocca»

La 38enne ha anche raccontato che la rottura con Icardi era già in corso quando il tradimento di lui con China Suarez è emerso nel 2021, e ha spiegato che tale crisi matrimoniale non è mai stata superata.

Pur senza fare riferimenti diretti, l'imprenditrice ha dichiarato che non poteva perdonare la situazione venutasi a creare.

Sempre durante lo stesso programma, citato anche da «Tuttosport» , Wanda ha poi risposto alle voci sui suoi presunti tradimenti e delle possibili conseguenze economiche, dichiarando che il suo patrimonio è stato separato da anni e non ha nulla da temere.

«Non cambia niente se viene fuori che io sono un'adultera, o un adultero lui, non cambia niente. In Italia abbiamo già da anni diviso il nostro patrimonio».

Ha poi aggiunto, con tono deciso: «Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso un centesimo, non consideratemi una sciocca».

Icardi, un uomo solo

Infine, la donna ha espresso dispiacere per lo stato emotivo di Icardi, che, a suo dire, si sarebbe isolato.

«Non ha amici, ne ha solo uno in Italia. (...) Mi è dispiaciuto che si sia rinchiuso perché non ha famiglia o amici», questa la dichiarazione dell'ex, che ha rivelato un lato del calciatore che prima non era noto.